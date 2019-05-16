Липчане обсудят строительство спортплощадок, заправки и магазина

Горожан ждут на публичные слушания.

23 мая в администрации Липецка (Театральная,1) состоится публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на строительство и использование земельных участков. Заинтересованных горожан ждут в кабинете №418 к 16 часам.



На публичные слушания вынесены 23 вопроса. Большая часть из них касается индивидуального жилищного строительства и разрешения использовать земли под огороды, но на обсуждение вынесены и социально важные объекты. Так, на улицах Космонавтов (11в) и Моршанской (22а) хотят построить спортивные площадки. На улице Ленина в Ссёлках намерены построить магазин. Если горожане будут «за», то в 34 микрорайоне появится автосервис, а на улице Балмочных — станция технического сервиса. Кроме того, на Ферросплавной улице планируется построить газовую заправку.



Публичные слушания будут проходить до 5 июня. Сбор мнений липчан поручен департаменту архитектуры и градостроительства Липецка. Предложения и замечания принимают до 29 мая.