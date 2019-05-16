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Судебным приставам в Липецке пришлось… ловить и переселять собак

8 824
#Приставы #УФССП
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Судебным приставам в Липецке пришлось… ловить и переселять собак

Любительница животных поселила в своей квартире целую свору, а на соседей ей было наплевать.

Липецким судебным приставом пришлось в принудительном порядке переселить… 19 собак и щенков.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, любительница животных с улицы Боровой развела у себя в квартире настоящий питомник. При этом страдали другие жильцы дома – от невыносимого запаха, антисанитарии, постоянного лая и воя. Терпение людей лопнуло, они пошли в суд и добились решения о том, чтобы владелица своры удалила всех животных из жилого дома. Но женщина не спешила исполнять постановление суда.

В ведомстве уточнили, что для организации «великого собачьего переселения» были привлечены специалисты кинологических служб. Собак отловили и посадили в специальные контейнеры. При этом многие животные оказались крайне истощенными и поэтому вели себя озлоблено. При транспортировке собаки не пострадали: их поместили частные приюты для дальнейшей передачи в хорошие руки.

А хозяйку «собачьей квартиры» еще и оштрафовали за несвоевременное исполнение решения суда.

Фото kgo66.ru

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#Приставы #УФССП
3

Комментарии (8)

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rukalip

20 минут назад
вадим, многоквартирный - это когда больше одной, учи матчасть.
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САШОК КАНАНЫХИН

24 минуты назад
мразотней чем судпристав нет службы одни псы и сючки там
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вадим

28 минут назад
Гостья, максимум 4 квартиры а одноэтажном доме! не такой уж и многоквартирынй!))) посмотрите где находится улица Боровая!
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Налогоплательщик

41 минуту назад
Ты чушь то не неси. Достойное занятие? Идиот что ли. Судебные приставы и должны на основании решения суда работать, если не исполняется это решение
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Гостья

43 минуты назад
Люблю животных, но такое количество, да ещё в многоквартирном доме это патология однозначно. Бедные соседи, сколько терпели, там либо от одного запаха задохнётся. Понимаю приюты, там государство поддерживает, пожертвования. Да и в специальных помещениях. Это работа. А держать стаю собак дома это уже болезнь
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Налогоплательщик

55 минут назад
Вот наконец нашлось достойное занятие для судебных пристывов . Их работу нужно перенацелить на отлов бродячих собак и кошек .
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Так вам и надо

57 минут назад
А ещё ,этих приставов, можно канализацию чистить заставлять , Как раз их квалификация!
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Сергей 13

57 минут назад
Ого себе,расскажите анальной планете,где у нас частные приюты,а то уж достала она.
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