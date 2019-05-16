Судебным приставам в Липецке пришлось… ловить и переселять собак

Любительница животных поселила в своей квартире целую свору, а на соседей ей было наплевать.

Липецким судебным приставом пришлось в принудительном порядке переселить… 19 собак и щенков.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, любительница животных с улицы Боровой развела у себя в квартире настоящий питомник. При этом страдали другие жильцы дома – от невыносимого запаха, антисанитарии, постоянного лая и воя. Терпение людей лопнуло, они пошли в суд и добились решения о том, чтобы владелица своры удалила всех животных из жилого дома. Но женщина не спешила исполнять постановление суда.

В ведомстве уточнили, что для организации «великого собачьего переселения» были привлечены специалисты кинологических служб. Собак отловили и посадили в специальные контейнеры. При этом многие животные оказались крайне истощенными и поэтому вели себя озлоблено. При транспортировке собаки не пострадали: их поместили частные приюты для дальнейшей передачи в хорошие руки.

А хозяйку «собачьей квартиры» еще и оштрафовали за несвоевременное исполнение решения суда.



Фото kgo66.ru

