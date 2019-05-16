Пьяный посетитель вокзала нес наркотики

Факт изъятия наркотиков зафиксирован сотрудниками транспортной полиции.

Как сообщает Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте, в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожном вокзале в Липецке доставили пьяного 28-летнего мужчину. При личном досмотре у него нашли синтетическое наркотическое средство общей массой 0,34 гр.

В отношении мужчины дознанием Елецкого ЛО МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ведется расследование.





