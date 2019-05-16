Происшествия

сегодня, 12:39

Пьяный посетитель вокзала нес наркотики

3 1674
#наркотики
1
Пьяный посетитель вокзала нес наркотики

Факт изъятия наркотиков зафиксирован сотрудниками транспортной полиции.


Как сообщает Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте, в дежурную часть линейного отдела полиции на железнодорожном вокзале в Липецке доставили пьяного 28-летнего мужчину. При личном досмотре у него нашли  синтетическое наркотическое средство общей массой 0,34 гр. 

В отношении мужчины дознанием Елецкого ЛО МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Подозреваемому избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Ведется расследование.




3 1674
#наркотики
1

Комментарии (3)

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Сергей 13

58 минут назад
А потом такие бабушек молотком добивают.Даже не задержали,твари полицаи.Такие задачи им ставит власть.
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Нонка

сегодня, 14:25
Сжечь в паровозной топке упыря !
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Отпетушитель

сегодня, 14:09
Опетушить новоявленного Эскабара
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