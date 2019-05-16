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сегодня, 12:21

В Липецкой области нашли обломки немецкого самолета

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#самолет #поиски
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В Липецкой области нашли обломки немецкого самолета

Но целых фрагментов обнаружить не удалось – бомбардировщик взорвался

Сегодня поисковики тербунского отряда «Зверобой», провели первые работы на месте падения во время войны в районе сел Вислая и Большая Поляна немецкого самолета.

- Информацию о двух подбитых в этом районе самолетах противника – «Юнкерса» и «Хенкеля» мы получили в прошлом году, - рассказал GOROD48 командир отряда «Зверобой» Павел Лавринов. – В планах было найти более-менее уцелевшие обломки и сделать их элементом памятника Победы над Германией. Но, увы, на глубине 3,5-4 метров обнаружить удалось лишь небольшие обломки – куски брони, разорванные патроны от пулемета МГ, трубки и узлы, штанга от двигателя. И не мудрено, очевидцы рассказывают, что бомбардировщик был с полным боекомплектом и взорвался. Обломки мы находим в радиусе 200 метров.

По словам Павла Лавринова, в этом же месте находится и второй самолет. Его поиски будут вестись в ближайшее время. Но, скорее всего, он тоже взорвался, и если и удастся что-то найти, то такие же небольшие обломки.

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1397
#самолет #поиски
7

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