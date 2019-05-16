«А кто думает о душе, о гармоничном развитии личности? Жизнь - это не только бег»

На публичных слушаниях поставили под сомнение приоритеты чиновников в расходах бюджетных средств.

Сегодня в областном Совете прошли публичные слушания по отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год.



Как обычно, с основным докладом выступил заместитель главы администрации Липецкой области - начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых.



Главный финансист региона отметил, что в течение прошлого года показатели бюджета менялись раз в два месяца, и всякий раз - в сторону увеличения (в региональную копилку поступило 12,5 млрд рублей безвозмездных поступлений из федерального бюджета). К концу года доходы региональной казны составили рекордные 64,1 млрд рублей, расходы - 57,8 млрд рублей. То есть финансовый год регион закончил с профицитом, превышавшим 6,2 млрд рублей (вспоминается в связи с этим фактом одно из высказываний прежнего губернатора Олега Королева: «Я всегда умышленно провоцирую дефицит бюджета. Где дефицит - там движение, взлет мысли. Иначе — катастрофа»).



По сравнению с 2017 годом налоговые доходы увеличились более чем на 8 млрд рублей, или на 19,6%. Рост обеспечил налог на прибыль организаций: поступления увеличены на 7,7 млрд рублей, или 44,7%. Однако в 2018 году не выполнены плановые показатели по акцизам, налогу на совокупный доход и транспортному налогу. По сравнению с предыдущим годом снизились поступления по налогу на доходы физических лиц на 14,8 млн рублей, а также по налогу на имущество организаций - на 65,1 млн рублей.



По словам Вячеслава Щеглеватых, средняя заработная плата на конец года составила в области 31,8 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 9,6%.



На финансирование отраслей социальной сферы в прошлом году было направлено 60% всех расходов бюджета, или более 34 млрд рублей. Так, образование получило 13,4 млрд рублей, здравоохранение - 4,2 миллиарда, на социальная политика - 14,5 миллиарда.



Государственный внутренний долг Липецкой области по состоянию на начало 2019 года составил без малого 15 млрд рублей.



После того, как Вячеслав Щеглеватых закончил отчет, к нему обратился депутат областного Совета Анатолий Сиротин.



- Вы сказали, что в прошлом году в бюджет области дополнительно поступили 10 миллиардов рублей за счет налога на прибыль предприятий. За счет чего мы так рванули? И почему при этом растет закредитованность населения области, которая уже превысила, по данным Росстата, 71 миллиард рублей? И при этом вы говорите, что 347 тысяч жителей области получают ту или иную помощь от государства…



На прямой вопрос члена КПРФ вице-губернатор Вячеслав Щеглеватый ответил прямо. Главный финансист региона поблагодарил Новолипецкий комбинат, который благодаря удачной для металлургов конъюнктуре рынка получил дополнительные валютные доходы и увеличил платежи в бюджет с августа прошлого года.



- Все эти 10 миллиардов рублей попали в доходы регионального бюджета на этот год. Соответственно, на эту же сумму выросли и расходы консолидированного бюджета, общий объем которых составил рекордные 80 миллиардов рублей. Среди 18 субъектов ЦФО Липецкая область - на пятом месте по доходам на душу населения. В среднем они составили 54 тысячи рублей на человека. А если говорить о социальных обязательствах, то мы ежегодно увеличиваем ассигнования на жилищные программы, на приобретение жилья для детей-инвалидов.



Председатель региональной Общественно палаты Валентина Кисенко обратила внимание на состояние дел в медицине. По ее словам, государственным поликлиникам и больницам области не хватает 227 врачей и 333 медсестры. Притока новых кадров в регион почти нет, а между тем 31% врачей - уже пенсионеры. Также Валентина Кисенко сообщила, что в регионе складывается непростая ситуация с обеспечением жильем детей-сирот.



- У нас насчитывается 2537 детей-сирот. У 1614 из них уже есть право на получение жилья от государства. Но темпы выделения им жилья оставляют желать лучшего. Так, в прошлом году жилье было предоставлено 233 сиротам, в то время как по плану его должны были получить 250 человек. С учетом запланированных средств на эти цели денег на жилье сиротам будет не хватать.



Также Валентина Кисенко раскритиковала руководство области, которое, по ее мнению, зациклилось на физкультуре и спорте.



- А кто думает о душе, о гармоничном развитии личности? Жизнь - это не только бег. Жизнь куда богаче!



И тут же председатель региональной Общественно палаты попросила чиновников обратить внимание на помещение ЦУМа, которое, по ее словам, было бы правильно отдать под областную библиотеку.



Выступление депутата областного Совета от фракции КПРФ Сергея Токарева, который ранее заявлял о своих губернаторских амбициях, касался, как обычно, критики нынешнего курса региональной власти:



- Я внимательно выслушал выступление Вячеслава Щеглеватых и даже воодушевился темпами роста региональной экономики. Но потом выяснилось, что Липецкую область спас курс валют! Но этот факт очень грустный.



По словам депутата-коммуниста, в области дан зеленый свет иностранным инвесторам. Однако их появление, увеличив доходы регионального бюджета, соответственно не отразилось на росте доходов населения области. Мол, налог на прибыль предприятий увеличился на 10 миллиардов, а налог на доходы физических лиц вырос на 5%.



- За 14 лет число жителей области сократилось на 61 тысячу человек. Это как с территории региона исчез целый Грязинский район! Следовательно, главная проблема сокращения населения лежит в экономической плоскости. Никакими методами социальной поддержки бедность не побороть. Трудоспособное население должно иметь высокооплачиваемые рабочие места.



Также Сергей Токарев раскритиковал чиновников за состояние дел в ЖКХ. Во-первых, сфера недофинансирована. Только администрации Липецка на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья нужно, по его оценке, 5 млрд рублей, а на всю областную коммуналку в прошлом году было выделено лишь 1,8 млрд рублей. Во-вторых, депутата удручает состояние инженерных сетей и коммуникаций в Липецке. Сергей Токарев задался вопросом, куда уходит колоссальная прибыль ресурсоснабжающих организаций, если износ сетей превышает 80%?



- И я не согласен с Валентиной Киценко, которая сказала, что власть все деньги тратит на физкультуру и спорт. На самом деле эта сфера в прошлом году была профинасирована на 46%. Эта цифра говорит сама за себя.



На том дебаты по исполнению областного бюджета в 2018 году и закончились.