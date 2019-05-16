Работникам НЛМК вручат государственные награды

23 работника Новолипецкого металлургического комбината, основной площадки Группы НЛМК, указом Президента России награждены государственными наградами за высокие достижения в труде.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручат главному специалисту первого конвертерного цеха Александру Столярову, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – бригадиру коксохимического цеха Александру Игриневу, машинисту насосных установок цеха по переработке металлургических шлаков Валентине Фатеевой, главному специалисту управления развития технологии Владимиру Титову и вице-президенту по инвестиционным проектам Группы НЛМК Константину Лагутину.



Этим же указом восьми сотрудникам комбината присвоены почетные звания «Заслуженный металлург Российской Федерации», пятерым - «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», двум - «Заслуженный энергетик Российской Федерации» и трем - «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».



Все награжденные имеют многолетний трудовой стаж на комбинате. За время работы их поощряли отраслевыми и корпоративными наградами за высокие показатели трудовой деятельности, эффективную и безаварийную работу технологического оборудования, успехи в реализации инвестиционных проектов и внедрении новых технологий.



Церемония награждения традиционно будет приурочена к Дню металлурга, сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.

