сегодня, 12:02
Работникам НЛМК вручат государственные награды
23 работника Новолипецкого металлургического комбината, основной площадки Группы НЛМК, указом Президента России награждены государственными наградами за высокие достижения в труде.
Этим же указом восьми сотрудникам комбината присвоены почетные звания «Заслуженный металлург Российской Федерации», пятерым - «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», двум - «Заслуженный энергетик Российской Федерации» и трем - «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».
Все награжденные имеют многолетний трудовой стаж на комбинате. За время работы их поощряли отраслевыми и корпоративными наградами за высокие показатели трудовой деятельности, эффективную и безаварийную работу технологического оборудования, успехи в реализации инвестиционных проектов и внедрении новых технологий.
Церемония награждения традиционно будет приурочена к Дню металлурга, сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината.