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Работникам НЛМК вручат государственные награды

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#государственные награды
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Работникам НЛМК вручат государственные награды

23 работника Новолипецкого металлургического комбината, основной площадки Группы НЛМК, указом Президента России награждены государственными наградами за высокие достижения в труде.  

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручат главному специалисту первого конвертерного цеха Александру Столярову, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – бригадиру коксохимического цеха Александру Игриневу, машинисту насосных установок цеха по переработке металлургических шлаков Валентине Фатеевой, главному специалисту управления развития технологии Владимиру Титову и вице-президенту по инвестиционным проектам Группы НЛМК Константину Лагутину. 

Этим же указом восьми сотрудникам комбината присвоены почетные звания «Заслуженный металлург Российской Федерации», пятерым - «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», двум - «Заслуженный энергетик Российской Федерации» и трем - «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».    

Все награжденные имеют многолетний трудовой стаж на комбинате. За время работы их поощряли отраслевыми и корпоративными наградами за высокие показатели трудовой деятельности, эффективную и безаварийную работу технологического оборудования, успехи в реализации инвестиционных проектов и внедрении новых технологий.  

Церемония награждения традиционно будет приурочена к Дню металлурга, сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината. 
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#государственные награды
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