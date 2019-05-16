В майские праздники пропала женщина с яркой внешностью

Липчанку не видели с 6 мая.

В Липецке пропала 63-летняя Антонина Бова. Женщина бесследно исчезла в канун майских праздников. Одинокая пенсионерка стоит на социальном обслуживании, во время очередного посещения дверь специалисту соцзащиты никто не открыл. К домашнему телефону никто не подходит, мобильный Антонины Бовы отключен.



Социальный работник в последний раз видел свою подопечную 30 апреля. 6 мая Антонина Бова делала покупки в киоске возле дома. Дальше ее след теряется. Уже установлено, что дома ее точно нет. Антонина Николаевна — очень активная вменяемая женщина, всегда с нетерпением ждала визита социального работника, который приносил ей талоны на бесплатное питание. Женщину разыскивают полицейские, но пока это не дало результатов.



Антонине Бове на вид около 70 лет. Она предпочитает многослойность в одежде, на ее голове могут быть несколько платков или шапка. Женщина может передвигаться с костылем.



Всех, кто имеет данные о пропавшей, просят позвонить по телефонам 35-89-08 (полиция).