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сегодня, 11:49

Звезда Eurovision выступит на стадионе «Металлург»

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Елена Темникова станет звездой матч-шоу. 

2 июня Липецк станет самым футбольным и музыкальным городом Черноземья. У нас, на стадионе «Металлург», состоится грандиозный спортивный праздник ВСТРЕЧА ЛЕТА. На поле встретятся футболисты из «Металлурга» и «Кванта» (город Обнинск). Команды проведут завершающую встречу сезона.

До и после матча липчан и гостей города ждет увлекательное шоу. Матч будет предварять работа множества интерактивных площадок с призами, фотозонами и угощениями, а после финального свистка арбитра на газон «Металлурга» выйдет звезда Eurovision, экс-солистка группы «Серебро», финалистка «Фабрики Звезд» певица Елена Темникова. 



Любимица миллионов зажжет на стадионе «Металлург», липчане услышат любимые треки и новые суперхиты Елены Темниковой.  
Выступление звезды в Липецке пройдет при поддержке радиостанции Европа Плюс. Концерт  в рамках матч-шоу будет сопровождать инновационное звуковое и световое шоу.  




Билеты на FOOTBAL SUMMER уже доступны на сайте kassir.ru и в отделе продаж ФК "Металлург".
Справки по телефону 25 08 53.  

Расписание мероприятия >>

Поспешите! Такое начало лета нельзя пропустить! Ловите билет!

 
Мероприятие для лиц старше 6 лет.
Организатор АНО «ФК «Металлург» 
ООО «Кассир.РУ Черноземье», 308010 (триста восемь ноль десять)
Белгород, ул. Королёва,5, помещение7
ОГРН 118 312 301 6460


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