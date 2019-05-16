Бизнес

сегодня, 15:20

День рождения ТРЦ «Европа» на Советской, 66!

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День рождения ТРЦ «Европа» на Советской, 66!

18 и 19 мая посетителей ТРЦ «Европа» ждут театральные постановки, ходулисты и зеркальные люди, бесплатный аквагрим и макияж, сладкая вата, моментальная печать фотографий, сделанных в тематической фотозоне, развлекательная программа и многое другое!

Кульминация праздника – выступление группы «На-на» и розыгрыш автомобиля Lada Xray!

Программа мероприятия:

18 мая

В 11.00 – интерактивная шоу программа для детей с любимыми героями мультфильмов

В 13.00 – театральное шоу ростовых фигур «Мультстрана»

В 14.30 – детская шоу программа «Молекулярное крио шоу» и «Шоу гигантских мыльных пузырей»

В 16.00 – кукольная театральная постановка по мотивам фольклерных сказок

В 17.00 – тематические мастер-классы для всех детей.

19 мая

В 13.00 – открытие Дня рождения ТРЦ «Европа». Выступление танцевальных коллективов и театральная постановка.

В 15.00 – Предварительный розыгрыш призов

В 17.00 – Пресс конференция с группой «На-на»

В 18.00 – концерт группы «На-на» и розыгрыш автомобиля*

Внимание! Вся информация про участие в розыгрыше на сайте http://europatrc.ru/sales/eur290419/

Мероприятие для лиц старше 6 лет.

*Срок проведения стимулирующего мероприятия с 29.04.2019 г. по 19.05.2019 г.

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