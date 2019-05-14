Молодой ельчанин нагло грабил парфюмерные магазины

Парень успел обчистить пять торговых точек.

Елецкий городской суд вынес приговор по обвинению в пяти грабежах и одному покушению на грабеж. К ответственности за преступления привлекли 22-летнего жителя Ельца. Мужчина промышлял в косметическо-парфюмерных магазинах, продуктовых лаках и аптеках.



Первый грабеж был совершен 13 августа прошлого года. Пьяный молодой человек зашел в магазин на улице Вермишева в Ельце, схватил с прилавка две мужских туалетных воды и, несмотря на уговоры сотрудников торговой точки, бросился наутек. Ущерб от грабежа составил 3811 рублей 91 копейку. 22 августа парень зашел в косметический магазин на площади Победы. Ельчанин хотел украсть три мужских туалетных воды на 4175 рублей 93 копейки, но его замыслу помешали работники магазина. Они пресекли грабеж, парня поймали с поличным. Его задержали уже на улице.



Впрочем, остальные четыре грабежа ельчанин совершил успешно. 9 октября парень стащил из гастронома на улице Вермишева пару пачек сигарет, 15 октября в аптеке из рук фармацевта вырвал тонометр, а 16 и 17 декабря вернулся на место первого преступления и схватил с полок три мужских туалетных воды на 5703 рубля 32 копейки и четыре женских на 2 635 рублей 13 копеек.



Суд наказал парня тремя годами ограничения свободы.