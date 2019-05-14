Инспекцию государственного строительного надзора Липецкой области возглавил новый руководитель

Руководителем инспекции государственного строительного надзора Липецкой области назначен Владимир Чивилев.



Владимир Николаевич родился в 1969 году в Липецке. После службы в рядах Советской Армии в 1992-м окончил Липецкий политехнический институт.

В этом же году начал трудовую деятельность мастером УПТК, а затем занимал должности начальника базы УПТК, мастера участка, прораба строительно-монтажного цеха, начальника участка производственного строительно-монтажного объединения АО НЛМК.

С 2005 года трудился в инспекции государственного строительного надзора Липецкой области, в 2014-м стал заместителем руководителя инспекции. С декабря 2018 года до настоящего назначения исполнял обязанности руководителя инспекции, сообщает пресс-служба администрации региона.