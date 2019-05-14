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Инспекцию государственного строительного надзора Липецкой области возглавил новый руководитель

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#назначения #кадры
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Инспекцию государственного строительного надзора Липецкой области возглавил новый руководитель

Руководителем инспекции государственного строительного надзора Липецкой области назначен Владимир Чивилев.

Владимир Николаевич родился в 1969 году в Липецке. После службы в рядах Советской Армии в 1992-м окончил Липецкий политехнический институт.

В этом же году начал трудовую деятельность мастером УПТК, а затем занимал должности начальника базы УПТК, мастера участка, прораба строительно-монтажного цеха, начальника участка производственного строительно-монтажного объединения АО НЛМК.

С 2005 года трудился в инспекции государственного строительного надзора Липецкой области, в 2014-м стал заместителем руководителя инспекции. С декабря 2018 года до настоящего назначения исполнял обязанности руководителя инспекции, сообщает пресс-служба администрации региона.

5 2258
#назначения #кадры
4

Комментарии (5)

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Борохов

23 минуты назад
Житель, не сработался с врио. Психанул и ушёл))) он по коучам не спец)
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Алекс

26 минут назад
Что-то * у него недовольный.
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Житель

32 минуты назад
А куда Борохова дели главного по антеннам сотовой связи.
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Ну и рожа

53 минуты назад
Борохов и тотлучше был,
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Юрок Алтушок.

57 минут назад
Этот тип наверное успешно прошел все коучи и тренинги организованные московским саксофонистом.
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