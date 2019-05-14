Происшествия

сегодня, 13:10

Липчанина ограбили в Ленинградской области

4 466
#грабеж
Липчанина ограбили в Ленинградской области

27-летний житель Липецка работал в автомастерской Кировска

14 мая в кировскую полицию Ленинградской области обратился 27-летний житель Липецка, работающий мастером в петербургском автосервисе. 13-го мая, примерно за час до полуночи, он возвращался домой по улице Набережной в Кировске и на подходе к дому, где проживает, столкнулся с компанией - двумя мужчинами и одной девушкой. Когда липчанин поравнялся с этой троицей, то получил удар по голове, после чего упал на землю и потерял сознание. В бессознательном состоянии он пролежал примерно час, а когда пришел себя и осмотрел карманы, то понял, что исчез мобильный телефон. Портмоне оказалось на месте, а вот деньги - более 20 тысяч рублей - из него пропали, сообщает 47news.ru.

Проверку по факту грабежа проводит ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
4 466
#грабеж

Комментарии (4)

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ВВ

24 минуты назад
АНОНИМ., ага, ввели в транс! Ударом по башке! Хороший гипноз, ничего не скажешь!
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Патологоанатом

27 минут назад
жорик, вот так же "в голову прилетит" нежданчик, и ствол не поможет! Вырубишься, и пистоль вместе с деньгами и телефоном точно так же заберут...
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жорик

52 минуты назад
Надо ствол с собой носить.
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АНОНИМ.

сегодня, 13:25
Думаю что под гипнозом ввели - в транс !!!...
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