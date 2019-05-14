Происшествия
сегодня, 13:10
Липчанина ограбили в Ленинградской области
27-летний житель Липецка работал в автомастерской Кировска
14 мая в кировскую полицию Ленинградской области обратился 27-летний житель Липецка, работающий мастером в петербургском автосервисе. 13-го мая, примерно за час до полуночи, он возвращался домой по улице Набережной в Кировске и на подходе к дому, где проживает, столкнулся с компанией - двумя мужчинами и одной девушкой. Когда липчанин поравнялся с этой троицей, то получил удар по голове, после чего упал на землю и потерял сознание. В бессознательном состоянии он пролежал примерно час, а когда пришел себя и осмотрел карманы, то понял, что исчез мобильный телефон. Портмоне оказалось на месте, а вот деньги - более 20 тысяч рублей - из него пропали, сообщает 47news.ru.
Проверку по факту грабежа проводит ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Проверку по факту грабежа проводит ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ВВ
Патологоанатом
жорик
АНОНИМ.