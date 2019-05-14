40-летнему ельчанину дали 11 лет за целый букет наркопреступлений

В ходе следствия ему было предъявлено обвинение по ч.4 п. «г» ст.228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 222 ч.3 ст. 30 УК РФ, ч.4 п. «г» ст.228.1 УК РФ.

Елецким городским судом вынесен приговор в отношении 40-летнего ранее судимого ельчанина, обвинявшегося в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере, незаконном хранении боеприпасов, покушении на незаконный сбыт наркотического средства группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационной сети.

Преступная деятельность подсудимого была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов по противодействию распространению накркотиков на территориии области.

В ходе следствия ему было предъявлено обвинение по ч.4 п. «г» ст.228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 222 ч.3 ст. 30 УК РФ, ч.4 п. «г» ст.228.1 УК РФ.

Подсудимый ранее привлекался к административной ответственности, страдает синдромом зависимости от стимуляторов и гепатитом.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил ельчанина к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.