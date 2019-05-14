Происшествия

43 минуты назад

40-летнему ельчанину дали 11 лет за целый букет наркопреступлений

6 320
#наркотики
40-летнему ельчанину дали 11 лет за целый букет наркопреступлений

В ходе следствия ему было предъявлено обвинение по ч.4 п. «г» ст.228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 222 ч.3 ст. 30 УК РФ, ч.4 п. «г» ст.228.1 УК РФ.

Елецким городским судом вынесен приговор в отношении 40-летнего ранее судимого ельчанина, обвинявшегося в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере, незаконном приобретении и хранении наркотического средства в крупном размере, незаконном хранении боеприпасов, покушении на незаконный сбыт наркотического средства группой лиц по предварительному сговору с использованием информационно-телекоммуникационной сети.

Преступная деятельность подсудимого была пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранительных органов по противодействию распространению накркотиков на территориии области.

В ходе следствия ему было предъявлено обвинение по ч.4 п. «г» ст.228.1 УК РФ, ч. 2 ст. 228 УК РФ, ч. 1 ст. 222 ч.3 ст. 30 УК РФ, ч.4 п. «г» ст.228.1 УК РФ.

Подсудимый ранее привлекался к административной ответственности, страдает синдромом зависимости от стимуляторов и гепатитом. 

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя,  суд приговорил ельчанина к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

6 320
#наркотики

Комментарии (6)

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Сергей 13

2 минуты назад
АНОНИМ., а за написанием ?
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нквд

3 минуты назад
В Китае на площадь и 9 грамм
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Сергей 13

3 минуты назад
АНОНИМ., Вы шо курили за прослушиванием?
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жорик

10 минут назад
Это с голодухи.
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АНОНИМ.

12 минут назад
Гдето недавно, кажется по радио слышал что - теперь за выращивание канапли -ничего не будет! -Сажай- сколько хочеш !!!А вот...- морехуану(и наверное мак) - "ЗАПРЕЩЕНО" !!!ЧТО ЗА ИДИОТ ЭТО СКАЗАЛ !!!...
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Дипмиссией

32 минуты назад
Нада кокс вывозить так безопаснее
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