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Пожарные навестили спасенных детей в больнице

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#пожар
Пожарные навестили спасенных детей в больнице

Детей пострадавших во время пожара на проспекте Победы, навестили сотрудники МЧС вытащившие их из заполненной дымом квартиры.  

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Сейчас маленькие брат и сестра чувствуют себя хорошо, уже бегают и играют. А 3-летний мальчик даже показал гостям свою пожарную машину и рассказал, что тоже хотел бы спасать людей. Спасатели же, в свою очередь, пригласили ребят после выписки на экскурсию в музей МЧС и в свою пожарную часть. 

В пресс-службе ГУ МЧС РФ рассказали, как развались события 10 мая во время пожара, в котором пострадали дети и их бабушка.

Сообщение балконе о горящем на пятом этаже дома №22 по проспекту Победы поступило в Центр управления кризисными ситуациями 10 мая в 14.35.

Первое пожарно-спасательное подразделение прибыло к дому через через минуты. На момент прибытия открытым пламенем горел балкон на пятом этаже дома и наблюдалось сильное задымление. Ситуация осложнялась трудностью подъезда к месту пожара из-за плотно припаркованных во дворе автомобилей.

Помощник начальника караула шестой пожарно-спасательной части прапорщик внутренней службы Максим Тихомиров подал ствол первой помощи в очаг пожара на тушение квартиры, а также организовал эвакуацию людей и направил пожарных в квартиру, где, как сообщили очевидцы, могли находиться люди, в том числе маленькие дети.

В горящей квартире командиры отделений шестой пожарно-спасательной части прапорщики внутренней службы Виктор Перец и Сергей Коротков обнаружили мальчика и девочку, на вид 3-5 лет, не подающих признаков жизни, а также женщину без сознания. Первой из полыхающей квартиры на лестничную клетку прапорщик Тихомиров вынес девочку и до передачи медикам боролся за её жизнь, самостоятельно проводив сердечно-лёгочную реанимацию. Мальчика и женщину спасатели сразу вынесли на улицу и передали врачам. В это время прибывшие пожарные расчёты уже занимались ликвидацией открытого горения. В 15.04 минуты пожар на площади 10 квадратных метров был полностью ликвидирован.

Детей доставили в ГУЗ Областная детская больница, на следующий день они пришли в себя.

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#пожар

Комментарии (4)

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Сергей 13

5 минут назад
Ипаные бычкососатели,бычкокидатели,, -полностью согласен,гидрант им в дупло,ублюдки.
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13

17 минут назад
Дай Бог здоровья, счастья спасателям!!! Терпения маме и скорейшего выздоровления бабушке и деткам!
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Липчанин

20 минут назад
Пожарным огромное уважение. Спасибо ребята.
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Ипаные бычкососатели,бычкокидатели,

50 минут назад
Чтоб,вы,так все сгорели
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