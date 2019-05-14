сегодня, 11:38
Липчанка пыталась подкупить полицейского и попала под уголовное дело
Следственными органами в отношении жительницы Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия).
Часть денег женщина оставила в салоне служебного автомобиля, а другую намеревалась передать впоследствии.
Сотрудник полиции от взятки отказался, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
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