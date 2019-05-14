Происшествия

сегодня, 11:38

Липчанка пыталась подкупить полицейского и попала под уголовное дело

5 926
#взятка
Липчанка пыталась подкупить полицейского и попала под уголовное дело

Следственными органами в отношении жительницы Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия). 

По версии следствия, 10 мая подозреваемая в салоне патрульного автомобиля, пытаясь избавить знакомого от административной ответственности за пьяную езду, предложила инспектору ДПС 15 000 рублей.

Часть денег женщина оставила в салоне служебного автомобиля, а другую намеревалась передать впоследствии. 

Сотрудник полиции от взятки отказался, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.


5 926
#взятка

Комментарии (5)

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Я

37 минут назад
@, ровно 50 тыс.,за 30 тыс.уже бесполезно договариваться,пьянство за рулем стоит дорого
ответить

@

42 минуты назад
Вообще то такое нарушение стоит 30-50тыс,дав 15 тыс.она оскорбила полицая
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Надежда

44 минуты назад
Обиделся инспектор , что мало и в суд! Прямо ноу хау!
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Ха-ха

сегодня, 11:55
Обидела ПолицейскогоИнспектораДорожнОгоРегулирования! От 50000 это в Липе стоит!
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постовой

сегодня, 11:53
там и 50 не обойтись, мало дала
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