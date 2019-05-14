Липчанка пыталась подкупить полицейского и попала под уголовное дело

Следственными органами в отношении жительницы Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия).

По версии следствия, 10 мая подозреваемая в салоне патрульного автомобиля, пытаясь избавить знакомого от административной ответственности за пьяную езду, предложила инспектору ДПС 15 000 рублей.



Часть денег женщина оставила в салоне служебного автомобиля, а другую намеревалась передать впоследствии.



Сотрудник полиции от взятки отказался, а в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.





