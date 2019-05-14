Общество

21 минуту назад

Суд обязал администрацию Липецка рекультивировать полигон строительных отходов «Орлиный лог»

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#мусор #свалка
Суд обязал администрацию Липецка рекультивировать полигон строительных отходов «Орлиный лог»

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура в конце 2018 года проверила исполнение федерального законодательства об охране окружающей среды, законодательства при эксплуатации полигона промышленно-строительных отходов «Орлиный лог» в Липецке.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, земельный участок под полигоном, находящийся в муниципальной собственности администрации Липецка, предоставлен в бессрочное пользование МБУ «Управление благоустройства».

По состоянию на 2018 год на нем размещено 2 516 661,5 тонны отходов.

При проведении выездного обследования полигона выявлены факты незаконного размещения на безвозмездной основе отходов муниципальных учреждений города.

В этой связи в отношении МБУ «Управление благоустройства города Липецка» и его руководителя Липецкий межрайонный природоохранный прокурор возбудил дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.8.2. КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) и ч.1 ст.19.20. КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии).

На основании инициированных прокурором дел юридическое лицо и его руководитель оштрафованы на общую сумму 110 тыс. руб.

В целях обеспечения реального исполнения требований закона прокурор направил в суд исковое заявление о прекращении деятельности по эксплуатации полигона.

Иск прокурора удовлетворен.

Наряду с этим, прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Липецка провести рекультивацию земельного участка под полигоном.

Решением Советского районного суда требования прокурора также удовлетворены.

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#мусор #свалка

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