Суд обязал администрацию Липецка рекультивировать полигон строительных отходов «Орлиный лог»

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура в конце 2018 года проверила исполнение федерального законодательства об охране окружающей среды, законодательства при эксплуатации полигона промышленно-строительных отходов «Орлиный лог» в Липецке.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, земельный участок под полигоном, находящийся в муниципальной собственности администрации Липецка, предоставлен в бессрочное пользование МБУ «Управление благоустройства».



По состоянию на 2018 год на нем размещено 2 516 661,5 тонны отходов.



При проведении выездного обследования полигона выявлены факты незаконного размещения на безвозмездной основе отходов муниципальных учреждений города.



В этой связи в отношении МБУ «Управление благоустройства города Липецка» и его руководителя Липецкий межрайонный природоохранный прокурор возбудил дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.8.2. КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления) и ч.1 ст.19.20. КоАП РФ (осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального разрешения (лицензии).



На основании инициированных прокурором дел юридическое лицо и его руководитель оштрафованы на общую сумму 110 тыс. руб.



В целях обеспечения реального исполнения требований закона прокурор направил в суд исковое заявление о прекращении деятельности по эксплуатации полигона.



Иск прокурора удовлетворен.



Наряду с этим, прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Липецка провести рекультивацию земельного участка под полигоном.



Решением Советского районного суда требования прокурора также удовлетворены.



