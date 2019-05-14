Общество
28 минут назад
Липчане считают экологичность дорогим удовольствием
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В регионе прощупывают почву под внедрение газовых заправок.
Управление дорог и транспорта Липецкой области решило выяснить у липецких автомобилистов, хотят ли они переоборудовать свой транспорт на газовое топливо. Управление запустило на своём сайте соответствующий опрос.
- Этот срез мнений нам необходим, чтобы понять в каком направлении прорабатывать карту внедрения инфраструктуры для газомоторного транспорта в Липецкой области, - рассказала GOROD48 начальник отдела транспорта Елена Васнева. - У нас нет определенного срока действия опроса, так как и не стоит предельного срока по развитию газовых заправок. Нам нужно понять, будет ли на них спрос. Конечно, при реализации проекта мы охватим газовыми заправками не только Липецк, но и область.
Пока настроения липчан в плане перехода на газовое топливо скептические. Экологичность транспорта липчане считают дорогим для себя удовольствием. Так, 13 участников опроса указали, что им дорого обойдется переоборудование топливной системы на метан. Еще 10 респондентов готовы рассмотреть возможность перехода на экологичное топливо, но только при условии субсидирования работ. 12 опрошенных уже перевели или планируют перевести свой транспорт на метан. Девять автомобилистов не доверяют газовой топливной системе в части безопасности, семеро указывают на скудную заправочную сеть. Один человек считает, что автомобиль на газу потеряет мощность.
Напомним, в феврале в рамках Российского инвестиционного форума врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев подписали план-график развития сети газомоторной инфраструктуры и использования природного газа в качестве моторного топлива в регионе.
Согласно этому документу ООО «Газпром газомоторное топливо» построит до 2024 года на территории Липецкой области 18 метановых заправок. В том числе семь в Липецке, две в Ельце и девять в районах области.
- Этот срез мнений нам необходим, чтобы понять в каком направлении прорабатывать карту внедрения инфраструктуры для газомоторного транспорта в Липецкой области, - рассказала GOROD48 начальник отдела транспорта Елена Васнева. - У нас нет определенного срока действия опроса, так как и не стоит предельного срока по развитию газовых заправок. Нам нужно понять, будет ли на них спрос. Конечно, при реализации проекта мы охватим газовыми заправками не только Липецк, но и область.
Пока настроения липчан в плане перехода на газовое топливо скептические. Экологичность транспорта липчане считают дорогим для себя удовольствием. Так, 13 участников опроса указали, что им дорого обойдется переоборудование топливной системы на метан. Еще 10 респондентов готовы рассмотреть возможность перехода на экологичное топливо, но только при условии субсидирования работ. 12 опрошенных уже перевели или планируют перевести свой транспорт на метан. Девять автомобилистов не доверяют газовой топливной системе в части безопасности, семеро указывают на скудную заправочную сеть. Один человек считает, что автомобиль на газу потеряет мощность.
Напомним, в феврале в рамках Российского инвестиционного форума врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов и генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Михаил Лихачев подписали план-график развития сети газомоторной инфраструктуры и использования природного газа в качестве моторного топлива в регионе.
Согласно этому документу ООО «Газпром газомоторное топливо» построит до 2024 года на территории Липецкой области 18 метановых заправок. В том числе семь в Липецке, две в Ельце и девять в районах области.
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Эх, Дороги!