Происшествия

сегодня, 10:28

Пострадавшим в пожаре детям и их бабушке требуется помощь

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#пожар #благотворительность
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Пострадавшим в пожаре детям и их бабушке требуется помощь

Пострадавшие в пожаре на площади Победы до сих пор находятся в палате интенсивной терапии

Как сообщал GOROD48, 10 мая около 14.30 на балконе пятого этажа дома №22 по проспекту Победы, вспыхнул пожар. Когда пожарные прибыли на место происшествия, балкон горел открытым пламенем. Дверь квартиры, на балконе которой произошло возгорание, пришлось вскрывать. В коридоре лежали без сознания женщина и двое детей. Пожарные вынесли их на лестничную клетку и до приезда медиков делали искусственное дыхание. Прибывшие медики госпитализировали 53-летнюю женщину, 3-летнего мальчика и 4-летнюю девочку в областную и клиническую больницы.

Как рассказывает мама детей Инга, с детьми в тот день была ее мать. Она уложила малышей спать, и прилегла рядом с ними. Когда открыла глаза, кругом был черный дым. Бабушка разбудила детей и они  кинулись к выходу, но дыма наглотались все уже достаточно и потеряли сознание. 

По словам Инги, по предварительно версии, пожар вспыхнул из-за окурка, брошенного с верхних этажей. Точная  причина возгорания будет известно через 30 дней, когда завершится пожарно-техническая экспертиза.

Дети и бабушка находятся в больнице. У всех – тяжелое отравление угарным газом, ожоги внутренних органов. Кроме того, бабушка при падении получила травмы лица, у нее выбиты зубы.

Ситуация в семье очень тяжелая. Муж Инги, отец ее детей, погиб три недели назад. Она осталась единственной кормилицей в семье. Инга парикмахер, но во время пожара сгорели все ее инструменты, так, что сейчас она не в состоянии зарабатывать деньги. А траты предстоят большие. Во-первых, когда дети и мама Инги пройдут курс лечения, им предстоит долгая реабилитация. Они живут на съемной квартире, в которой и произошел пожар. Если экспертиза покажет, что возгорание произошло по вине семьи, то им предстоит ремонтировать эту квартиру. 

Неравнодушные люди начали сбор средств в Интернете для семьи Инги.

Если кто хочет помочь, реквизиты:

Карта Сбербанка 5469 3500 1179 8982 Татьяна Альбертовна С.

Киви кошелёк +79066848404

Карта ЛКБ 2201 1002 5724 0896.

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#пожар #благотворительность
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