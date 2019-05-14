2 тонны свеклы пытались украсть прямо с поля

Грабителя задержали охрана и полиция.

Добринский районный суд признал жителя Липецкой области виновным в покушении на грабеж. Мужчина пытался поживиться сахарной свеклой. Он признался в совершении преступления еще до вынесения приговора.



Попытка грабежа была соверена вечером 7 ноября 2018 года. Злоумышленник на «КамАЗе» приехал на поле сахарной свеклы у села Павловка Добринского района. С помощью крана-манипулятора мужчина погрузил в кузов «КамАЗа» 2 080 кг свеклы. Преступника заметили охранники, они попытались остановить мужчину, но им это не удалось. В итоге, охрана задерживала грабителя вместе с прибывшим нарядом полиции. «КамАЗ» преступника остановили на дороге Добринка — Грязи.



Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся. Он просил суд не назначать наказание, связанное с лишением свободы. Суд назначил преступнику наказание в виде 300 часов обязательных работ.