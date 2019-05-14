Происшествия
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Экстрасенсы-мошенники четыре месяца лечили пенсионерку и ее дочь по телефону
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За это время женщина перевела преступникам более 377 000 рублей.
13 мая в полицию с заявлением о крупном мошенничестве обратилась 61-летняя жительница Добринки. За четыре месяца, с декабря 2018-го по март 2019-го, она перевела мошенникам 377 300 рублей.
- По словам пенсионерки, эти деньги она переводила экстрасенсам за лечение, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - При этом, лечебные сеансы проходили по сотовому телефону. Кроме женщины, "лечилась" у мошенников и ее дочь.
Полицейские проводят проверку по заявлениею пенсионерки.
- По словам пенсионерки, эти деньги она переводила экстрасенсам за лечение, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - При этом, лечебные сеансы проходили по сотовому телефону. Кроме женщины, "лечилась" у мошенников и ее дочь.
Полицейские проводят проверку по заявлениею пенсионерки.
9 605
Патологоанатом
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Патамушта
жорик
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ХаХаХа
почему
ттт
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