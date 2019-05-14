Происшествия

сегодня, 08:44

Экстрасенсы-мошенники четыре месяца лечили пенсионерку и ее дочь по телефону

9 605
#мошенничество
Экстрасенсы-мошенники четыре месяца лечили пенсионерку и ее дочь по телефону

За это время женщина перевела преступникам более 377 000 рублей.

13 мая в полицию с заявлением о крупном мошенничестве обратилась 61-летняя жительница Добринки. За четыре месяца, с декабря 2018-го по март 2019-го, она перевела мошенникам 377 300 рублей.

- По словам пенсионерки, эти деньги она переводила экстрасенсам за лечение, - рассказали GOROD48  в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - При этом, лечебные сеансы проходили по сотовому телефону. Кроме женщины, "лечилась" у мошенников и ее дочь.

Полицейские проводят проверку по заявлениею пенсионерки.
9 605
#мошенничество

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Патологоанатом

12 минут назад
Экстрасенсы-мошенники четыре месяца лечили пенсионерку и ее дочь по телефону! За это время женщина перевела преступникам более 377 000 рублей! *уй во лбу - медицина уже бессильна! А бабка так надеялась излечиться от этого недуга... и дочку даже хотела вылечить... Видимо, это наследственное! Не получилось... :-)
ответить

житель

16 минут назад
могу только поржать над бабкой и дочерью!!!
ответить

Патамушта

18 минут назад
почему, в третий комп информация вводится телепатически... Силой мысли! Стоит тётеньке-сержанту наморщить репу, на экране сразу отображается информация! :-)) А рука волосатая... Это у неё от дэда, да? :-)))
ответить

жорик

19 минут назад
Улюдей денег девать некуда.
ответить

НЕ ПАТРИОТ

19 минут назад
почему, на 1 комп можно подключить 2 монитора (очень удобно)
ответить

ХаХаХа

30 минут назад
почему, так там еще рука волосатая)))
ответить

почему

44 минуты назад
на фотке у полицейской мониторов три, а клавиатур две????
ответить

ттт

48 минут назад
лечение было долгим и трудным, ну так вылечили же!!! пациент все таки докумекал что к чему
ответить

гость

53 минуты назад
Верх идиотизма, такого тут еще не было
ответить

Еще в рубрике

2 тонны свеклы пытались украсть прямо с поля
#свекла #грабеж
2 тонны свеклы пытались украсть прямо с поля

12 минут назад

Происшествия
14-летний мотоциклист сбил 15-летнюю школьницу
#Авария #ДТП
4
14-летний мотоциклист сбил 15-летнюю школьницу

сегодня, 09:06

Происшествия
32-летний мужчина упал с четырнадцатого этажа
#падение с высоты
7
32-летний мужчина упал с четырнадцатого этажа

сегодня, 08:38

Происшествия
В Липецком районе пропал подросток
#поиск пропавших
В Липецком районе пропал подросток

сегодня, 07:56

Происшествия
Сладкоежка ограбил магазин
#грабеж #магазин
10
Сладкоежка ограбил магазин

вчера, 17:46

Происшествия
Семейного дебошира и пропойцу лишат родительских прав
#лишение родительских прав
14
Семейного дебошира и пропойцу лишат родительских прав

вчера, 17:40

Происшествия