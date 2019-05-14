Доброе утро, Липецк!

Сегодня 14 мая 2019 года. Сегодня День фрилансера в России. Это новый праздник, в СССР за фрилансерство можно было на торфоразработки отправиться.



День в истории



В этот день в 1692 году императором Петром Первым было насильно побрито ноль бояр и столько же купцов — самодержцу к тому моменту уже надоели барбершоп-забавы. В майский день был спущен на воду первый военный корабль, построенный в России при личном участии царя. Правда, судно получилось не так чтобы очень, да и Белое море разочаровало, но это было лишь начало большого пути. Царь нацелился на Азов, а до настоящего флота и основания Адмиралтейства было еще больше десяти лет.



Чему опыт царя Петра нас учит? Тому, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Критиковать все могут, а ты сам попробуй! Вот, например, Александр Сергеевич Пушкин. Не ныл, не сомневался, а взял, очинил гусиное перо и написал Сказку о рыбаке и рыбке. Выступил, так сказать, с открытой критикой жадных старух. Произведение вышло в печать как раз 14 мая, в 1835 году, и обогатило русский язык фразеологизмом «остаться у разбитого корыта». Пушкин вообще очень хорошо умел обогащать язык. Себя — не очень здорово умел обогащать. И уран обогащать тоже не умел. А вот речь — сколько угодно, за это мы его и любим и помним. Ай да Пушкин, ай да сукин сын.



Еще отличный пример активности и целеустремленности дает нам англичанка Шарлотта Купер. В 1900 году на Олимпийских играх в Париже впервые в состязаниях приняли участие женщины и прогрессивная британка стала первой олимпийской чемпионкой по теннису, причем, в двух разрядах — одиночном и смешанном парном.



Музыкальная пауза



Лучшая музыка мира — всегда в нашей рубрике. Мы на своей дискотеке ерунды не ставим.







Погода



Сегодня в Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 24 до 26 градусов тепла.





Транспорт



Кажется, непогода стихла. Все сразу поспешили по своим делам. На городских улицах собираются первые пробки в сторону центра.







Отключения



Сегодня ЛГЭК проводит плановые работы на своих сетях, свет отключат по следующим адресам:



Фрунзе, 27, Семашко, 8; Гагарина, 47, снт «Монтажник», Череповецкая; Шаумяна; Бригадная; Ладыгина; Локомотивная; Писарева, 40 лет Октября,13, 35, 6, 4, 11, 9, 10; Газина, 1, 7, 8, 9, 3, 5, 1а, 2, 12а; Смыслова, 1, 3, 4, 4а; Ушинского, 3; пл. Константиновой, 4-7; пл. Заводская, 2, 4. уолицы Полярная; Смоленская; Садовая; Зоологическая; Сенная; Индустриальная; Буденного; Речная; пер. Рядовой, Петра Смородина, 9, 9а, 11, Писарева, 4, 4в, 2в, 2б; Бурлакова; Тихая.



А по этим адресам отключат холодную воду: Петра Смородина, 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11 - верхние этажи, Хренникова, 6а; Осканова, 5, 6, 7; Артемова, 5, 5а, 7, Союзная 3, 5а, Зои Космодемьянской, 178, 228б, 259, 222а, 198, 202, 204, 208, 210, 212; четная сторона улицы Зои Космодемьянской, улица Тюленина.



Год назад…



… В Липецке считали соловьев.



«Всероссийский союз охраны птиц объявил о проведение ежегодной акции «Соловьиные вечера-2018». Все желающие смогут принять в ней участие 26 и 27 мая.



Данные принимаются через сайт



Увы, но ни одной аудиозаписи трелей соловья липчане на сайт союза охраны птиц не загрузили.



А сейчас, кстати, как раз самые «соловьиные» времена. По вечерам ступайте к зарослям и прислушивайтесь — трели соловья вы ни с чем не спутаете.



Это новый день и новые события, читайте о них на сайте GOROD48!



В этот день в 1692 году императором Петром Первым было насильно побрито ноль бояр и столько же купцов — самодержцу к тому моменту уже надоели барбершоп-забавы. В майский день был спущен на воду первый военный корабль, построенный в России при личном участии царя. Правда, судно получилось не так чтобы очень, да и Белое море разочаровало, но это было лишь начало большого пути. Царь нацелился на Азов, а до настоящего флота и основания Адмиралтейства было еще больше десяти лет.Чему опыт царя Петра нас учит? Тому, что не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Критиковать все могут, а ты сам попробуй! Вот, например, Александр Сергеевич Пушкин. Не ныл, не сомневался, а взял, очинил гусиное перо и написал Сказку о рыбаке и рыбке. Выступил, так сказать, с открытой критикой жадных старух. Произведение вышло в печать как раз 14 мая, в 1835 году, и обогатило русский язык фразеологизмом «остаться у разбитого корыта». Пушкин вообще очень хорошо умел обогащать язык. Себя — не очень здорово умел обогащать. И уран обогащать тоже не умел. А вот речь — сколько угодно, за это мы его и любим и помним. Ай да Пушкин, ай да сукин сын.Еще отличный пример активности и целеустремленности дает нам англичанка Шарлотта Купер. В 1900 году на Олимпийских играх в Париже впервые в состязаниях приняли участие женщины и прогрессивная британка стала первой олимпийской чемпионкой по теннису, причем, в двух разрядах — одиночном и смешанном парном.Лучшая музыка мира — всегда в нашей рубрике. Мы на своей дискотеке ерунды не ставим.Сегодня в Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 24 до 26 градусов тепла.Кажется, непогода стихла. Все сразу поспешили по своим делам. На городских улицах собираются первые пробки в сторону центра.Сегодня ЛГЭК проводит плановые работы на своих сетях, свет отключат по следующим адресам:Фрунзе, 27, Семашко, 8; Гагарина, 47, снт «Монтажник», Череповецкая; Шаумяна; Бригадная; Ладыгина; Локомотивная; Писарева, 40 лет Октября,13, 35, 6, 4, 11, 9, 10; Газина, 1, 7, 8, 9, 3, 5, 1а, 2, 12а; Смыслова, 1, 3, 4, 4а; Ушинского, 3; пл. Константиновой, 4-7; пл. Заводская, 2, 4. уолицы Полярная; Смоленская; Садовая; Зоологическая; Сенная; Индустриальная; Буденного; Речная; пер. Рядовой, Петра Смородина, 9, 9а, 11, Писарева, 4, 4в, 2в, 2б; Бурлакова; Тихая.А по этим адресам отключат холодную воду: Петра Смородина, 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11 - верхние этажи, Хренникова, 6а; Осканова, 5, 6, 7; Артемова, 5, 5а, 7, Союзная 3, 5а, Зои Космодемьянской, 178, 228б, 259, 222а, 198, 202, 204, 208, 210, 212; четная сторона улицы Зои Космодемьянской, улица Тюленина.… В Липецке считали соловьев.«Всероссийский союз охраны птиц объявил о проведение ежегодной акции «Соловьиные вечера-2018». Все желающие смогут принять в ней участие 26 и 27 мая.Данные принимаются через сайт luscinia-luscinia.ru , а также через городских координаторов. В Липецке уже назначен ответственный. Впрочем, загрузить сведения можно и самостоятельно. Кроме данных на интерактивной карте к информации можно прикрепить аудиозапись трели соловья», - писали мы год назад.Увы, но ни одной аудиозаписи трелей соловья липчане на сайт союза охраны птиц не загрузили.А сейчас, кстати, как раз самые «соловьиные» времена. По вечерам ступайте к зарослям и прислушивайтесь — трели соловья вы ни с чем не спутаете.Это новый день и новые события, читайте о них на сайте GOROD48!