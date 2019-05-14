40 минут назад
В Чаплыгинском районе отметили 9 Мая
Весна 45-года принесла Советскому Союзу Великую Победу. День, который навсегда станет праздником со слезами на глазах, тогда, в годы ожесточенной борьбы с фашизмом, приближали, как могли. Каждый час и даже минуту советские люди жили и погибали для того, чтобы после них на земле сохранилась жизнь.
Он служил на передовой в пехоте. Участвовал в Прибалтийской операции под Ригой в декабре 44-го. В генеральном фронтовом наступлении получил тяжелое ранение. Пуля прошла навылет и задела легкое. Ту звенящую тишину, в которой он очнулся после атаки, помнит как сейчас.
В День Победы Эдуард Васильевич принимает поздравления от детей, внуков, земляков. 22 ветерана Великой Отечественной сегодня проживают в Чаплыгинском районе. На главных торжествах присутствуют не все. Но чтят и помнят подвиг каждого, потому что цена этой победы была слишком высока.
"27 млн. погибших, из них 11 млн. - на фронтах Великой Отечественной войны, - напомнил Владимир Загитов, заместитель председателя Совета депутатов Липецкой области - А сколько миллионов сирот, вдов, искалеченных судеб".
"Сейчас население Чаплыгинсокго района чуть больше 30 тыс. человек. А в годы войны 18 тыс. ушли на фронт. И 8,5 тыс. человек не вернулись домой", - отметил заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов.
1741 житель Чаплыгинского района награжден орденами и медалями за участие войне, среди них 2 полных кавалера Ордена Славы, 13 чаплыгинцам было присвоено звание Героев Советского Союза. Все эти награды – напоминание о великом подвиге советских солдат, спасших от фашизма не только нашу страну, но и весь мир.
"9 Мая 1945 года навсегда останется в нашей истории Великим Днем. Потому что мы - народ-победитель, спасший мир от фашизма", - сказал глава Чаплыгинского района Юрий Сазонов.