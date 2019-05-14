В Чаплыгинском районе отметили 9 Мая

Весна 45-года принесла Советскому Союзу Великую Победу. День, который навсегда станет праздником со слезами на глазах, тогда, в годы ожесточенной борьбы с фашизмом, приближали, как могли. Каждый час и даже минуту советские люди жили и погибали для того, чтобы после них на земле сохранилась жизнь.

Эдуард Васильевич Зайцев вспоминает, как перед атакой сил солдатам придавали беседы о мирном будущем. Думали тогда не о себе, а о том, как хорошо будет жить страна после них.















"Считали, как же будет жить наша родина, наша страна после нас" , - рассказывает Эдуард Васильевич.

"Мгновения какие-то... Это же все быстро происходит. Какие-то минуты, секунды. Какой-то горящий дом, я вижу его, он выскочил с укрытия, и - мне в грудь пулевое ранение. Я весь захлебываюсь, и - в снег ", - вспоминает ветеран.









"27 млн. погибших, из них 11 млн. - на фронтах Великой Отечественной войны

А сколько миллионов сирот, вдов, искалеченных судеб".

Сейчас население Чаплыгинсокго района чуть больше 30 тыс. человек. А в годы войны 18 тыс. ушли на фронт. И 8,5 тыс. человек не вернулись домой"

"9 Мая 1945 года навсегда останется в нашей истории Великим Днем. Потому что мы - народ-победитель, спасший мир от фашизма"

В честь 74-й годовщины Великой Победы чаплыгинцы прошли торжественной колонной по центральной улице города. В шествии приняли участие трудовые коллективы, школьники и студенты, просто жители Чаплыгина. Все они несли флаги, знамена, цветы. В память о погибших участники митинга возложили венки и цветы к вечному огню.





















Портреты фронтовиков, как живая река памяти, прошли по улицам города в колонне Бессмертного полка. Сегодня праздник объединил всех: и тех, кто прошел войну, и тех, кто несет память о военных подвигах своих близких. С каждым годом участников акции становится все больше. Почтить память своих близких люди приезжают на свою малую родину в Чаплыгинский район из других городов. Чтобы в живой колонне в этот день обязательно были лица и их героев. Колонна Бессмертного полка завершила шествие на кладбище возле братской могилы.Здесь прошел молебен об упокоении душ воинов, погибших в Великой Отечественной войне.





Победу над фашизмом человечеству подарила весна. Тогда, в 45-ом, День Победы тоже совпал с празднованием Пасхи – знамением вечной жизни и торжества добра. 9 мая – символ весны, мира и счастья – жить на земле без войны.







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Он служил на передовой в пехоте. Участвовал в Прибалтийской операции под Ригой в декабре 44-го. В генеральном фронтовом наступлении получил тяжелое ранение. Пуля прошла навылет и задела легкое. Ту звенящую тишину, в которой он очнулся после атаки, помнит как сейчас.В День Победы Эдуард Васильевич принимает поздравления от детей, внуков, земляков. 22 ветерана Великой Отечественной сегодня проживают в Чаплыгинском районе. На главных торжествах присутствуют не все. Но чтят и помнят подвиг каждого, потому что цена этой победы была слишком высока., - напомнил Владимир Загитов, заместитель председателя Совета депутатов Липецкой области -, - отметил заместитель главы администрации Липецкой области Дмитрий Аверов.1741 житель Чаплыгинского района награжден орденами и медалями за участие войне, среди них 2 полных кавалера Ордена Славы, 13 чаплыгинцам было присвоено звание Героев Советского Союза. Все эти награды – напоминание о великом подвиге советских солдат, спасших от фашизма не только нашу страну, но и весь мир., - сказал глава Чаплыгинского района Юрий Сазонов.