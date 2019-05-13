Происшествия

сегодня, 17:37

В Липецке будут судить обвиняемого в убийстве из-за ревности

1 482
#суд #убийство
В Липецке будут судить обвиняемого в убийстве из-за ревности

Следственным отделом по Октябрьскому округу  города Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днем 8 марта 2019 года в гости к семейной паре, проживающей в квартире по улице Кривенкова в Липецке, пришел их общий знакомый. При распитии спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. Выясняя отношения, хозяин квартиры схватил нож и нанес им не менее шести ударов гостю, один из которых пришелся ему в грудную клетку. От полученных ранений 34-летний потерпевший скончался.

На время предварительного следствия обвиняемый заключен под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, назвав причину конфликта – ревность. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты судебных экспертиз, подтвердившей вменяемость фигуранта, протоколы иных следственных действий, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.
1 482
#суд #убийство

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

"Маленький"

7 минут назад
Из-за какой то вонючей дырки на срок? Её надо убить!
ответить

Еще в рубрике

Сладкоежка ограбил магазин
#грабеж #магазин
2
Сладкоежка ограбил магазин

55 минут назад

Происшествия
Семейного дебошира и пропойцу лишат родительских прав
#лишение родительских прав
5
Семейного дебошира и пропойцу лишат родительских прав

сегодня, 17:40

Происшествия
Оцепление с «заминированных» объектов в Липецке снято
#эвакуация
2
Оцепление с «заминированных» объектов в Липецке снято

сегодня, 16:43

Происшествия
Таксист убил пассажира двумя ударами кулака в голову
#убийство
79
Таксист убил пассажира двумя ударами кулака в голову

сегодня, 16:12

Происшествия
Мужчина чуть не попал под колеса автомобиля
#дтп
15
Мужчина чуть не попал под колеса автомобиля

сегодня, 16:07

Происшествия
Евгения Уваркина о минировании крупных объектов в Липецке: «Подтверждения опасности нет»
#минирование #эвакуация
10
Евгения Уваркина о минировании крупных объектов в Липецке: «Подтверждения опасности нет»

сегодня, 16:00

Происшествия