В Липецке будут судить обвиняемого в убийстве из-за ревности

Следственным отделом по Октябрьскому округу города Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, днем 8 марта 2019 года в гости к семейной паре, проживающей в квартире по улице Кривенкова в Липецке, пришел их общий знакомый. При распитии спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. Выясняя отношения, хозяин квартиры схватил нож и нанес им не менее шести ударов гостю, один из которых пришелся ему в грудную клетку. От полученных ранений 34-летний потерпевший скончался.



На время предварительного следствия обвиняемый заключен под стражу. Вину в совершении особо тяжкого преступления признал, назвав причину конфликта – ревность. Вместе с тем следствием собрана достаточная доказательственная база, в основе которой показания свидетелей, результаты судебных экспертиз, подтвердившей вменяемость фигуранта, протоколы иных следственных действий, что позволило в установленный законом двухмесячный срок направить материалы уголовного для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.



Санкция данной статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.

