Общество
39 минут назад
Виктора Шахова похоронят на городском кладбище Липецка
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Прощание с экс-депутатом областного Совета состоится в среду в Христорождественском соборе.
Как уже сообщал GOROD48, в Москве на 73-м году жизни скончался известный липецкий предприниматель, экс-депутат областного Совета Виктор Шахов.
Сын покойного Артур Шахов опровергает информацию ряда столичных СМИ, что его отец умер в фешенебельном отеле «Ритц Карлтон».
- Папа скончался от сердечного приступа в московской больнице, - сказал GOROD48 соучредитель и гендиректор ряда предприятий Липецка.
По словам Артура Шахова, прощание с отцом состоится в среду утром в Христорождественском соборе Липецка. Церемония закончится на городском кладбище города, где тело покойного будет предано земле.
Сын покойного Артур Шахов опровергает информацию ряда столичных СМИ, что его отец умер в фешенебельном отеле «Ритц Карлтон».
- Папа скончался от сердечного приступа в московской больнице, - сказал GOROD48 соучредитель и гендиректор ряда предприятий Липецка.
По словам Артура Шахова, прощание с отцом состоится в среду утром в Христорождественском соборе Липецка. Церемония закончится на городском кладбище города, где тело покойного будет предано земле.
1223
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