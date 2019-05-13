Общество

39 минут назад

Виктора Шахова похоронят на городском кладбище Липецка

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#Виктор Шахов
Виктора Шахова похоронят на городском кладбище Липецка

Прощание с экс-депутатом областного Совета состоится в среду в Христорождественском соборе.

Как уже сообщал GOROD48, в Москве на 73-м году жизни скончался известный липецкий предприниматель, экс-депутат областного Совета Виктор Шахов.

Сын покойного Артур Шахов опровергает информацию ряда столичных СМИ, что его отец умер в фешенебельном отеле «Ритц Карлтон».

- Папа скончался от сердечного приступа в московской больнице, - сказал GOROD48 соучредитель и гендиректор ряда предприятий Липецка.

По словам Артура Шахова, прощание с отцом состоится в среду утром в Христорождественском соборе Липецка. Церемония закончится на городском кладбище города, где тело покойного будет предано земле.
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#Виктор Шахов

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