Общество

сегодня, 12:51

Константин Кожевников: «Детский спорт - хорошая профилактика преступлений»

13 769
#Кубок Петра
Константин Кожевников: «Детский спорт - хорошая профилактика преступлений»

Прокурор области и руководители Липецка анонсировали проведение открытого турнира по мини-футболу на Кубок Петра в рамках акции «Вместе ради детей».

Сегодня и.о. главы администрации Липецка Евгения Уваркина, председатель Липецкого горсовета Игорь Тиньков и прокурор области Константин Кожевников на брифинге в мэрии анонсировали проведение открытого турнира по мини-футболу на Кубок Петра в рамках акции «Вместе ради детей».

20190513_105558.jpg

«Хедлайнером» брифинга стал Константин Кожевников. Известный любитель массового спорта, футболист, хоккеист, пловец, волейболист, который и запустил два года назад этот проект, сказал, что хотел бы видеть на искусственном футбольном газоне как можно больше мальчишеских и девчоночьих команд из всех уголков региона:

- Детский спорт - хорошая профилактика преступлений. Нужна только регистрация на сайте dussh-12.football@yandex.ru, кроссовки без шипов и спортивная форма!

Матчи состоятся 18 мая в спорткомплексе «Сокол». В состязаниях примут участие любительские (дворовые) команды плюс сборные специализированных организаций для детей-сирот. Состав команды - 8 человек (четыре игрока в поле, вратарь и трое запасных). Матчи пройдут в два тайма по 12 минут с перерывом в минуту.

20190513_105422.jpg

В день турнира спортсмены представляют в специальную комиссию именную заявку в печатном виде согласно образцу с медицинским допуском или медицинскими справками, свидетельства о рождении, копии паспортов, полисы обязательного медицинского страхования.

- Спасибо вам за эту инициативу. Я принимала участие в Кубке Петра как организатор, отправляя на турнир детские команды из районов области. Вы формируете правильные ценности у детей, а мы, в свою очередь, будем поддерживать такие инициативы, - поблагодарила прокурора области и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.

Турнир по мини-футболу «Кубок Петра» впервые был организован в 2017 году. В нем приняли участие 540 подростков из 60 любительских команд в двух возрастных группах: 14-15 и 16-17 лет.
13 769
#Кубок Петра

Комментарии (13)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мимоходом

6 минут назад
В футбол играть - это вам не ответы на жалобы сочинять.
ответить

Прямо таки,многостаночник)))

8 минут назад
Отличница,спортсменка,красавица,,
ответить

Мне он тоже нравится,но как политик,

14 минут назад
А мне нравится хоккеист Путин, он прибавил нам 5 лет,а потом обещал Рай.
ответить

"Вместе ради б+л*я-д=е:й"

26 минут назад
Лысый, как Артамонов Кожевников, а приёмом липчан не судьба заняться?
ответить

"Вместе ради * #34;

27 минут назад
Лысый, как Артамонов Кожевников, а приёмом липчан не судьба заняться?
ответить

А мне нравится хоккеист Путин

32 минуты назад
Он один 8 шайб может забить.
ответить

Какой нахрен кубок Педра?

34 минуты назад
У вас в городе хоккейную команду убили и футбольная барахтается во 2 лиге. Идиоты. Идите за 1400 рублёв полулохотрон бегите.
ответить

Кубок Пети?

35 минут назад
Какого,Поро шенко?
ответить

Генерал бикасов

44 минуты назад
Что за клоун.
ответить

ахаха

50 минут назад
И его монаршая персона Тинькофв хорошо сидят
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

На некоторых улицах Липецка отключат электричество
#отключение воды
На некоторых улицах Липецка отключат электричество

26 минут назад

Общество
Липецкий полумарафон: «Для себя, для памяти, для результата»
#полумарафон
9
Липецкий полумарафон: «Для себя, для памяти, для результата»

сегодня, 12:29

Общество
Липчане разводились в 2,3 раза реже
#демография #разводы. статистика
21
Липчане разводились в 2,3 раза реже

сегодня, 10:39

Общество
Ирина Феклина: «Драные матрасы мы списали еще 29 апреля»
#медицина
21
Ирина Феклина: «Драные матрасы мы списали еще 29 апреля»

сегодня, 10:36

Общество
Экс-депутат областного Совета Виктор Шахов скончался в московской больнице
#Виктор Шахов
1
Экс-депутат областного Совета Виктор Шахов скончался в московской больнице

сегодня, 10:12

Общество
Липчанин снялся в клипе Дианы Арбениной
#клип #Диана Арбенина
Липчанин снялся в клипе Дианы Арбениной

сегодня, 08:42

Общество