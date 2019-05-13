сегодня, 12:51
Константин Кожевников: «Детский спорт - хорошая профилактика преступлений»
Прокурор области и руководители Липецка анонсировали проведение открытого турнира по мини-футболу на Кубок Петра в рамках акции «Вместе ради детей».
«Хедлайнером» брифинга стал Константин Кожевников. Известный любитель массового спорта, футболист, хоккеист, пловец, волейболист, который и запустил два года назад этот проект, сказал, что хотел бы видеть на искусственном футбольном газоне как можно больше мальчишеских и девчоночьих команд из всех уголков региона:
- Детский спорт - хорошая профилактика преступлений. Нужна только регистрация на сайте dussh-12.football@yandex.ru, кроссовки без шипов и спортивная форма!
Матчи состоятся 18 мая в спорткомплексе «Сокол». В состязаниях примут участие любительские (дворовые) команды плюс сборные специализированных организаций для детей-сирот. Состав команды - 8 человек (четыре игрока в поле, вратарь и трое запасных). Матчи пройдут в два тайма по 12 минут с перерывом в минуту.
В день турнира спортсмены представляют в специальную комиссию именную заявку в печатном виде согласно образцу с медицинским допуском или медицинскими справками, свидетельства о рождении, копии паспортов, полисы обязательного медицинского страхования.
- Спасибо вам за эту инициативу. Я принимала участие в Кубке Петра как организатор, отправляя на турнир детские команды из районов области. Вы формируете правильные ценности у детей, а мы, в свою очередь, будем поддерживать такие инициативы, - поблагодарила прокурора области и.о. главы Липецка Евгения Уваркина.
Турнир по мини-футболу «Кубок Петра» впервые был организован в 2017 году. В нем приняли участие 540 подростков из 60 любительских команд в двух возрастных группах: 14-15 и 16-17 лет.
Мимоходом
Прямо таки,многостаночник)))
Мне он тоже нравится,но как политик,
"Вместе ради б+л*я-д=е:й"
"Вместе ради * #34;
А мне нравится хоккеист Путин
Какой нахрен кубок Педра?
Кубок Пети?
Генерал бикасов
ахаха