В Липецкой области дожди и до +29

С 14 по 16 мая территория Липецкой области будет находиться в тыловой части юго-восточного циклона. 14 мая ночью местами, а днем повсеместно пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 16 м/сек. 15 мая небольшой дождь днем пройдет лишь местами, 16 мая будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше климатической нормы.





По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 мая в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, днем повсеместно кратковременные, в отдельных районах сильные дожди, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/сек, днем при грозе возможны порывы до 16 м/сек. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла, днем составит от 24 до 29 градусов тепла, при значительной облачности до +21 градуса.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 24 до 26 градусов тепла.



14 мая стал самым теплым в Липецке в 1968 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.



