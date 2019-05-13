22 минуты назад
В Липецкой области дожди и до +29
С 14 по 16 мая территория Липецкой области будет находиться в тыловой части юго-восточного циклона. 14 мая ночью местами, а днем повсеместно пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром до 16 м/сек. 15 мая небольшой дождь днем пройдет лишь местами, 16 мая будет преимущественно без осадков. Среднесуточные температуры воздуха составят 16-19 градусов тепла, что на 2-5 градусов выше климатической нормы.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь. Температура ночью от 12 до 14 градусов тепла, днем от 24 до 26 градусов тепла.
14 мая стал самым теплым в Липецке в 1968 году, тогда в городе было +30. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2000 году – 1 градус мороза.
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10.05.2019 12:21Погода в Липецке