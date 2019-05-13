В России
39 минут назад
Водитель Lexus расстрелял автобус
На Дмитровском шоссе произошел дорожный конфликт.
На севере Москвы сегодня утром водитель дорогой иномарки расстрелял автобус во время ссоры на шоссе, пишет «Российская газета». Известно, что дорожный конфликт произошел на Дмитровском шоссе столицы. Стрельбу из пневматики по автобусу открыл водитель Lexus.
Водитель легкового автомобиля выстрелил по автобусу из пневматики, причинив незначительные механические повреждения на крыле, и скрылся, пишет РБК.
Подозреваемого задержали с пневматическим пистолетом и доставили в отдел. Все участники инцидента находятся в отделе полиции. Никто не пострадал. Автобус принадлежит частной организации.
Водитель легкового автомобиля выстрелил по автобусу из пневматики, причинив незначительные механические повреждения на крыле, и скрылся, пишет РБК.
Подозреваемого задержали с пневматическим пистолетом и доставили в отдел. Все участники инцидента находятся в отделе полиции. Никто не пострадал. Автобус принадлежит частной организации.