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48 минут назад
Москвичам сулят среднюю зарплату в 135 000 рублей
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Власти прогнозируют такой заработок в течение ближайших 5 лет.
Среднемесячная заработная плата в столице в течение пяти-шести лет увеличится до 120-135 тысяч рублей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента экономической политики и развития Москвы.
Кроме того, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей. Прогнозируемые темпы роста экономики и реальной заработной платы дают основание предполагать, что средняя зарплата в Москве на горизонте пяти-шести лет может составить порядка 120-135 тысяч рублей, сообщили в департаменте.
Специалисты отмечают, что за последние несколько лет наблюдается увеличение реальной средней зарплаты в Москве на 5-10% в год. В декабре, по данным департамента, среднемесячная зарплата составила свыше 80 тысяч рублей; основа для роста зарплат в Москве – рост экономики города, который продолжается уже несколько лет подряд.
В свою очередь Ольга Дмитриева, эксперт проекта «Банк данных заработных плат» одного из сервисов по поиску работы, отметила, что к 2024 году средний совокупный доход жителя Московского региона может достичь 111 тысяч рублей, пишет "Вечерняя Москва".
- Если экономическая ситуация в целом будет благоприятной и не будет внешних негативных факторов, препятствующих росту, то, по нашим прогнозам, в 2024 году заработные платы будут на 30% выше, чем сейчас, – рассказала изданию Дмитриева.
Кроме того, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей. Прогнозируемые темпы роста экономики и реальной заработной платы дают основание предполагать, что средняя зарплата в Москве на горизонте пяти-шести лет может составить порядка 120-135 тысяч рублей, сообщили в департаменте.
Специалисты отмечают, что за последние несколько лет наблюдается увеличение реальной средней зарплаты в Москве на 5-10% в год. В декабре, по данным департамента, среднемесячная зарплата составила свыше 80 тысяч рублей; основа для роста зарплат в Москве – рост экономики города, который продолжается уже несколько лет подряд.
В свою очередь Ольга Дмитриева, эксперт проекта «Банк данных заработных плат» одного из сервисов по поиску работы, отметила, что к 2024 году средний совокупный доход жителя Московского региона может достичь 111 тысяч рублей, пишет "Вечерняя Москва".
- Если экономическая ситуация в целом будет благоприятной и не будет внешних негативных факторов, препятствующих росту, то, по нашим прогнозам, в 2024 году заработные платы будут на 30% выше, чем сейчас, – рассказала изданию Дмитриева.
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