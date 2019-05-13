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52 минуты назад

Спасатели вытащили огромную змею из стены жилого дома

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#змея

Необычный сосед по многоэтажке появился у жителей Астрахани.

Астраханцы нашли в своем доме змею. Опасное существо забралось в один из многоквартирных жилых домов, сообщает Рязанское информационное агентство. Пришлось вызывать спасателей.

Пресмыкающееся заползло в щель между кирпичной стеной и деревянной коробкой двери подъезда. Змею достали; после её вывезли за город и отпустили в естественную среду обитания , пишет «Южная волна».
185
#змея

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