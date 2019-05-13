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59 минут назад
Тело ребенка нашли в 700 метрах от места исчезновения
Мальчик хотел выловить из реки игрушку и утонул.
Сегодня в девять часов утра в Ичалковском районе в реке Алатырь в 700 метрах от места исчезновения нашли тело четырехлетнего ребенка, сообщают «Известия Мордовии». Водолазы МЧС, сотрудники МВД, следователи больше недели искали малыша.
5 мая два 4-летних ребенка играли одни на берегу реки Алатырь. В какой-то момент мальчик потянулся за игрушечной лопаткой, упавшей в водоем, но оступился и упал в воду. О произошедшем взрослым рассказала девочка, которая и стала очевидцем произошедшего, напоминает издание «ИНФО-РМ».
Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело.
5 мая два 4-летних ребенка играли одни на берегу реки Алатырь. В какой-то момент мальчик потянулся за игрушечной лопаткой, упавшей в водоем, но оступился и упал в воду. О произошедшем взрослым рассказала девочка, которая и стала очевидцем произошедшего, напоминает издание «ИНФО-РМ».
Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело.