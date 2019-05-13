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Россиян лишат последних копеек?

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#монеты #Центральный банк #деньги
Россиян лишат последних копеек?

Чеканка монет номиналом ниже рубля постепенно прекращается.

Центробанк в 2018 году не чеканил монеты номиналом ниже рубля, указывают «Известия». В обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора.

Всего в обращении, как отмечается, находятся 72,8 млн рублей монетами достоинством в одну копейку, 288,5 млн рублей — в пять копеек, 2,5 млрд рублей — в 10 копеек, около 3,6 млрд рублей — в 50 копеек. Несмотря на остановку выпуска монет номиналом ниже одного рубля, они необходимы в связи с тем, что цены на товары выражаются в рублях и копейках, добавили в Центробанке.

По словам экспертов, увеличение количества безналичных платежей снижает потребность в мелочи. Однако в Центробанке рекомендовали кредитным организациям провести работу с клиентами по сдаче монет для возвращения их в оборот, уточняет ТК «Звезда».
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#монеты #Центральный банк #деньги

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