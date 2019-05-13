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Отдыхать будем осенью

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#выходные #праздники
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Отдыхать будем осенью

Роструд напомнил о следующих мини-каникулах.

После майских праздников следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре. Второе, третье и четвертое ноября будут нерабочими по случаю Дня народного единства, указывает «Газета.ру».

Но счастье есть: продолжительные майские праздники намечены и в следующем году. Минтруда предлагает удлинить майские каникулы в 2020 году: с 1 по 10 мая рабочими могут оставить всего два дня, 6 и 7 мая.

12 июня 2019 станет выходным в связи с празднованием Дня России. Он выпадет на среду. Таким образом, посреди рабочей недели будет один выходной день, передает ТАСС.

Май 2019 года стал одним из рекордных по количеству выходных: в общей сложности 13 дней из 31. Больше выходных было только в январе — 14. 
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#выходные #праздники
1

Комментарии (1)

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53 минуты назад
А объединяться будем с Северной Кореей?
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