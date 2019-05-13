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7 минут назад
Полковника ФСБ арестовали по делу о хищении 400 млн рублей
Силовик помог бизнесменам поживиться на стройке домов для чекистов.
Бывший заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) спецслужбы полковник Анатолий Наумов заключен под стражу по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, пишет «Коммерсант». Как считает следствие, он получил более 7 млн рублей за общее покровительство от бизнесменов, которые кинули ФСБ почти на 400 млн рублей при строительстве домов для ее сотрудников в Сочи. Показания против Наумова дали бывшие руководители строительной компании «УК «Инвест-Виктория» Михаил Лягин и Андрей Симонов, ранее осужденные за хищение средств. Лягин и Симонов признали вину и за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности были осуждены на четыре года каждый.
Они признались, что передали семь миллионов рублей полковнику ФСБ за общее покровительство при исполнении ими контрактов на возведение жилого квартала в Сочи для сотрудников спецслужбы, дополняет «Лента.ру».
Эти контракты на общую сумму 1,2 миллиарда рублей были заключены в 2011-2012 годах, однако застройщики выполнили лишь часть работ. Далее они вводили ФСБ в заблуждение, получая авансы. В итоге было похищено 400 миллионов рублей, которые были выведены через подставные компании.
Они признались, что передали семь миллионов рублей полковнику ФСБ за общее покровительство при исполнении ими контрактов на возведение жилого квартала в Сочи для сотрудников спецслужбы, дополняет «Лента.ру».
Эти контракты на общую сумму 1,2 миллиарда рублей были заключены в 2011-2012 годах, однако застройщики выполнили лишь часть работ. Далее они вводили ФСБ в заблуждение, получая авансы. В итоге было похищено 400 миллионов рублей, которые были выведены через подставные компании.