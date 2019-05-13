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7 минут назад

Полковника ФСБ арестовали по делу о хищении 400 млн рублей

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#хищение #взятка
Полковника ФСБ арестовали по делу о хищении 400 млн рублей

Силовик помог бизнесменам поживиться на стройке домов для чекистов.

Бывший заместитель начальника управления капитального строительства (УКС) спецслужбы полковник Анатолий Наумов заключен под стражу по обвинению в получении взяток в особо крупном размере, пишет «Коммерсант». Как считает следствие, он получил более 7 млн рублей за общее покровительство от бизнесменов, которые кинули ФСБ почти на 400 млн рублей при строительстве домов для ее сотрудников в Сочи. Показания против Наумова дали бывшие руководители строительной компании «УК «Инвест-Виктория» Михаил Лягин и Андрей Симонов, ранее осужденные за хищение средств. Лягин и Симонов признали вину и за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности были осуждены на четыре года каждый.

Они признались, что передали семь миллионов рублей полковнику ФСБ за общее покровительство при исполнении ими контрактов на возведение жилого квартала в Сочи для сотрудников спецслужбы, дополняет «Лента.ру».

Эти контракты на общую сумму 1,2 миллиарда рублей были заключены в 2011-2012 годах, однако застройщики выполнили лишь часть работ. Далее они вводили ФСБ в заблуждение, получая авансы. В итоге было похищено 400 миллионов рублей, которые были выведены через подставные компании.
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#хищение #взятка

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