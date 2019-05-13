В России
15 минут назад
Помпео прилетит на переговоры в Сочи
А вот визит в Москву отменен.
Государственный секретарь США Майк Помпео проведёт переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча состоится в Сочи, куда Помпео прибудет 14 мая.
Ранее в понедельник стало известно, что Помпео отменил визит в Москву, уточняют «Известия». Вместо этого он прибудет в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана. Эту информацию подтвердила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Ранее Помпео уже отменил визиты в Берлин и Гренландию.
Изначально планировалось, что в России он должен пробыть с 12 по 14 мая, напоминает ТВЦ. В российской столице он должен был посетить американское посольство. С Путиным и Лавровым он намеревался обсудить ситуацию в Венесуэле.
Ранее в понедельник стало известно, что Помпео отменил визит в Москву, уточняют «Известия». Вместо этого он прибудет в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана. Эту информацию подтвердила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Ранее Помпео уже отменил визиты в Берлин и Гренландию.
Изначально планировалось, что в России он должен пробыть с 12 по 14 мая, напоминает ТВЦ. В российской столице он должен был посетить американское посольство. С Путиным и Лавровым он намеревался обсудить ситуацию в Венесуэле.