В России

15 минут назад

Помпео прилетит на переговоры в Сочи

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#Помпео #переговоры #международная политика
Помпео прилетит на переговоры в Сочи

А вот визит в Москву отменен.

Государственный секретарь США Майк Помпео проведёт переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Встреча состоится в Сочи, куда Помпео прибудет 14 мая.

Ранее в понедельник стало известно, что Помпео отменил визит в Москву, уточняют «Известия». Вместо этого он прибудет в Брюссель, где обсудит с представителями Евросоюза ситуацию вокруг Ирана. Эту информацию подтвердила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Ранее Помпео уже отменил визиты в Берлин и Гренландию.

Изначально планировалось, что в России он должен пробыть с 12 по 14 мая, напоминает ТВЦ. В российской столице он должен был посетить американское посольство. С Путиным и Лавровым он намеревался обсудить ситуацию в Венесуэле.
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#Помпео #переговоры #международная политика

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