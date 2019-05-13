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21 минуту назад
Лайнер SSJ-100 вернулся в Шереметьево
Борт ранее вылетел в Самару.
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт вылета, свидетельствуют данные портала Flightradar, пишет «Лента.ру». Согласно сведениям информера, SSJ-100 вылетел в 01:59, однако менее чем через час он развернулся в районе населенного пункта Ново-Петрово во Владимирской области и направился обратно.
После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува в кабине пилотов, и командир принял решение вернуться в Шереметьево, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в гражданской авиации. В «Аэрофлоте», которому принадлежит лайнер, информацию об инциденте официально не комментируют, пишет «Коммерсант». По сведениям издания за неделю после авиакатастрофы SSJ100 в "Шереметьево", унесшей жизни 41 человека, "Аэрофлот" отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа.
После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува в кабине пилотов, и командир принял решение вернуться в Шереметьево, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники в гражданской авиации. В «Аэрофлоте», которому принадлежит лайнер, информацию об инциденте официально не комментируют, пишет «Коммерсант». По сведениям издания за неделю после авиакатастрофы SSJ100 в "Шереметьево", унесшей жизни 41 человека, "Аэрофлот" отменил около 50 рейсов на самолетах этого типа.