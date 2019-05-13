Общество

23 минуты назад

Липчане разводились в 2,3 раза реже

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#демография #разводы. статистика
Липчане разводились в 2,3 раза реже

Они также реже вступали в брак, реже рожали, число умерших стало чуть меньше — такие данные приводит Росстат. 

В январе-марте в Липецкой области на свет появились 2 405 малышей — на 256, или 9,6% меньше, чем год назад Умерли 4 164 человека, что меньше прошлогоднего на 128, или 3%. Естественная убыль населения составила 1759 человек. 

Как отмечается в исследовании Росстата, естественная убыль населения зафиксирована в большинстве регионов и территорий страны — естественный прирост был только в Москве, Ненецком автономном округе, Калмыкии, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии-Алании, Чечне, Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, республике Алтай, Тыве, Бурятии, Якутии, Чукотском автономном округе. 

В Липецкой области реже вступали в брак — за три месяца образовались 744 новых семьи, что на 268, или 26,5% меньше, чем в прошлом году. Однако разводов также стало заметно меньше — распались всего 486 пар против 1105 годом ранее, что составляет всего 44% от аналогичного периода прошлого года, сообщает Росстат. 

2 217
#демография #разводы. статистика

Комментарии (2)

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2 минуты назад
ипотека укрепляет семью
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Да уж

11 минут назад
Вот он могучий рывок вниз,толи еще будет.
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