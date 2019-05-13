17-летний подросток на автомобиле врезался в столб

Пострадал он сам и его пассажир - 18-летний парень

11 мая в 16:55 в Липецке на ул. Моршанская поселка Матырский 30-летняя водитель автобуса «Волгабас», осуществлявшего перевозки по городскому маршруту, допустила падение двух пассажиров, 33-х и 10-ти лет. Пострадавшие доставлялись в лечебные учреждения, после оказания помощи им было назначено амбулаторное лечение. Окончательные причины и условия, сопутствующие совершению дорожно-транспортного происшествия, будут установлены по результатам административного расследования.



В эти же сутки в 18:05 в Добровском районе, в селе Коренёвщино на ул. Лесная, 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2104» допустил наезд на препятствие (опору ЛЭП). В ДТП пострадали сам водитель транспортного средства и 18-летний пассажир. Пострадавшим сотрудниками скорой медицинской помощи была оказана помощь на месте ДТП. Каким образом несовершеннолетний оказался за рулем транспортного средства, будет установлено в ходе административного расследования.



12 мая в 23:10 на проспекте Победы 51-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2109», допустил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 16-летнюю девушку-пешехода. Пострадавшая была госпитализирована в ЛОДКБ. Предварительная вина водителя - нарушение правил проезда пешеходного перехода, окончательные причины ДТП будут установлены в ходе расследования. Водители должны проявлять особое внимание при пересечении пешеходных переходов, от них в обязательном порядке требуется снижать скорость. Пешеходы в темное время суток обязаны использовать световозвращающие элементы.



За прошедшие двое суток сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1704 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 148. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1020 случаев превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 44 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



Госавтоинспекция напоминает: взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.



Фото: 48.мвд.рф

