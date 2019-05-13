Происшествия

53 минуты назад

17-летний подросток на автомобиле врезался в столб

1 775
#дтп
17-летний подросток на автомобиле врезался в столб

Пострадал он сам и его пассажир - 18-летний парень

11 мая в 16:55 в Липецке на ул. Моршанская поселка Матырский 30-летняя водитель автобуса «Волгабас», осуществлявшего  перевозки по городскому маршруту, допустила падение двух пассажиров, 33-х и 10-ти лет. Пострадавшие доставлялись в лечебные учреждения, после оказания помощи им было назначено амбулаторное лечение. Окончательные причины и условия, сопутствующие совершению дорожно-транспортного происшествия, будут установлены по результатам административного расследования.  

В эти же сутки в 18:05 в  Добровском районе, в селе Коренёвщино на ул. Лесная, 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2104» допустил наезд на препятствие (опору ЛЭП). В ДТП пострадали сам водитель транспортного средства и 18-летний пассажир. Пострадавшим сотрудниками скорой медицинской помощи была оказана помощь на месте ДТП. Каким образом несовершеннолетний оказался за рулем транспортного средства, будет установлено в ходе административного расследования.

12 мая в 23:10 на проспекте Победы 51-летний водитель,  управляя автомобилем «ВАЗ-2109»,  допустил наезд в зоне нерегулируемого пешеходного перехода на 16-летнюю девушку-пешехода. Пострадавшая была госпитализирована в ЛОДКБ. Предварительная вина водителя - нарушение правил проезда пешеходного перехода, окончательные причины ДТП будут установлены в ходе расследования. Водители должны проявлять особое внимание при пересечении пешеходных переходов, от них в обязательном порядке требуется снижать скорость. Пешеходы в темное время суток обязаны использовать световозвращающие элементы. 

За прошедшие двое  суток сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1704 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 10 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 148. С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1020 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 44 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      

Госавтоинспекция напоминает: взаимная вежливость и неукоснительное соблюдение ПДД - залог безопасного передвижения, сохранения жизней и здоровья каждого участника дорожного движения, сообщает УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

Фото: 48.мвд.рф 
1 775
#дтп

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гость

39 минут назад
А что ГАИ больше нет, теперь столбы регулируют движения и выявляют паяных за рулем .Очень эффективно.
ответить

Еще в рубрике

В Липецке у пассажирского автобуса отлетело колесо
#дтп
В Липецке у пассажирского автобуса отлетело колесо

2 минуты назад

Происшествия
Ранее судимый мужчина ограбил ельчанина на улице
#грабеж
Ранее судимый мужчина ограбил ельчанина на улице

47 минут назад

Происшествия
В Липецке школьник угнал у пенсионера автомобиль в День Победы
#угон
7
В Липецке школьник угнал у пенсионера автомобиль в День Победы

сегодня, 08:28

Происшествия
Семейный конфликт закончился поножовщиной
#Поножовщина
29
Семейный конфликт закончился поножовщиной

вчера, 20:16

Происшествия
Легковушка и автобус столкнулись на Советской
#дтп
13
Легковушка и автобус столкнулись на Советской

вчера, 19:46

Происшествия
Липчанин развел костер рядом с припаркованными автомобилями
#пожар #костер
17
Липчанин развел костер рядом с припаркованными автомобилями

вчера, 18:41

Происшествия