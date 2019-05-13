Общество

43 минуты назад

Ельчане устроят «Забег ползунков»

1 246
#дети #семья #забег ползунков
Ельчане устроят «Забег ползунков»

В ходе соревнований выявят самого расторопного агукающего спортсмена.

2 июня в оздоровительном комплексе ЕГУ им.И.А.Бунина в Ельце состоится седьмой семейный спортивно-молодежный праздник «Забег в ползунках». Ставшее традиционным для Ельца мероприятие стартует в 9 утра.

Первыми на старт пригласят самым маленьких — карапузов в возрасте до 1 года. Они примут участие в забеге ползунков. Дети от года до полутора станут участниками соревнования «Первые шаги». В номинации «Бегунки» смогут показать себя агукающие спортсмены в возрасте до двух лет. Взрослые (или старшие дети) могут помочь ребенку преодолеть расстояние при одном условии – до ребенка нельзя дотрагиваться: можно только ползти или бежать рядом с ним, заманивать его любимой игрушкой, воодушевлять словами.

Участие в празднике бесплатное, необходимо отправить предварительную заявку на участие.
1 246
#дети #семья #забег ползунков

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

и это правильно

35 минут назад
учить "делать ноги" отсюда с ползунков, к выпуску школы поймут что надо организовать платный марафон по убеганию на скорость в Москву, Питер, Воронеж.
ответить

Еще в рубрике

Виктора Шахова похоронят на городском кладбище Липецка
#Виктор Шахов
Виктора Шахова похоронят на городском кладбище Липецка

39 минут назад

Общество
Жители большого села в шоке от состояния реки в Липецкой области
#река #загрязнение
14
Жители большого села в шоке от состояния реки в Липецкой области

сегодня, 14:15

Общество
На некоторых улицах Липецка отключат электричество
#отключение воды
На некоторых улицах Липецка отключат электричество

сегодня, 13:40

Общество
Константин Кожевников: «Детский спорт - хорошая профилактика преступлений»
#Кубок Петра
24
Константин Кожевников: «Детский спорт - хорошая профилактика преступлений»

сегодня, 12:51

Общество
Липецкий полумарафон: «Для себя, для памяти, для результата»
#полумарафон
15
Липецкий полумарафон: «Для себя, для памяти, для результата»

сегодня, 12:29

Общество
Липчане разводились в 2,3 раза реже
#демография #разводы. статистика
27
Липчане разводились в 2,3 раза реже

сегодня, 10:39

Общество