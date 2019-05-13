Общество
43 минуты назад
Ельчане устроят «Забег ползунков»
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В ходе соревнований выявят самого расторопного агукающего спортсмена.
2 июня в оздоровительном комплексе ЕГУ им.И.А.Бунина в Ельце состоится седьмой семейный спортивно-молодежный праздник «Забег в ползунках». Ставшее традиционным для Ельца мероприятие стартует в 9 утра.
Первыми на старт пригласят самым маленьких — карапузов в возрасте до 1 года. Они примут участие в забеге ползунков. Дети от года до полутора станут участниками соревнования «Первые шаги». В номинации «Бегунки» смогут показать себя агукающие спортсмены в возрасте до двух лет. Взрослые (или старшие дети) могут помочь ребенку преодолеть расстояние при одном условии – до ребенка нельзя дотрагиваться: можно только ползти или бежать рядом с ним, заманивать его любимой игрушкой, воодушевлять словами.
Участие в празднике бесплатное, необходимо отправить предварительную заявку на участие.
Первыми на старт пригласят самым маленьких — карапузов в возрасте до 1 года. Они примут участие в забеге ползунков. Дети от года до полутора станут участниками соревнования «Первые шаги». В номинации «Бегунки» смогут показать себя агукающие спортсмены в возрасте до двух лет. Взрослые (или старшие дети) могут помочь ребенку преодолеть расстояние при одном условии – до ребенка нельзя дотрагиваться: можно только ползти или бежать рядом с ним, заманивать его любимой игрушкой, воодушевлять словами.
Участие в празднике бесплатное, необходимо отправить предварительную заявку на участие.
1 246
и это правильно