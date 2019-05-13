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Российский атомный ракетоносец поменял внешний вид

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Стратегические атомные ракетоносцы проекта 955 «Борей» получили новый внешний вид. Первой обновленной лодкой стал «Князь Владимир», испытания которого подходят к концу. 

По словам источников «Известий» в военном ведомстве, на атомоходе была переделана надстройка, обводы носовой оконечности стали более обтекаемыми, а также исчез «горб» ракетной пусковой платформы. 

Такие изменения улучшают ходовые качества «Князя Владимира», а также повышают его бесшумность при движении под водой. Не исключено, что трансформации лодок проекта 955 будут происходить и дальше.

Следующий за «Князем Владимиром» «Борей-А» «Князь Олег» тоже получит уникальный профиль. Окончательный внешний вид последующих подлодок будет выбран после всесторонних сравнительных испытаний двух кораблей.

«Князь Владимир» — четвертый атомоход проекта 955 «Борей» и первый модернизированный крейсер серии «Борей-А». Он спроектирован ЦКБ «Рубин» и принадлежит к четвертому поколению атомных подлодок.

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