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Общая стоимость засекреченных госконтрактов составила 2,4 трлн рублей в 2018 году
Совокупная стоимость засекреченных госконтрактов, которые заключили по 44-ФЗ, составила 2,4 трлн рублей в 2018 году.
Эти данные опубликовало Министерство финансов России, как сообщили газете «Известия» в ведомстве, подобную информацию публикуют впервые.
Крупнейшими заказчиками оказались «Роскосмос», Управление дорожно-мостового строительства и Мосметро, которые ассоциируются скорее с гражданской сферой.
В общей сложности, за прошедший год было заключено 52,717 тыс. содержащих гостайну контрактов, засекреченные закупки составляют 35% от общего объема госконтрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.
Эти данные опубликовало Министерство финансов России, как сообщили газете «Известия» в ведомстве, подобную информацию публикуют впервые.
Крупнейшими заказчиками оказались «Роскосмос», Управление дорожно-мостового строительства и Мосметро, которые ассоциируются скорее с гражданской сферой.
В общей сложности, за прошедший год было заключено 52,717 тыс. содержащих гостайну контрактов, засекреченные закупки составляют 35% от общего объема госконтрактов, заключенных в рамках 44-ФЗ.