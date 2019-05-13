Общество

52 минуты назад

Доброе утро, Липецк!

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#Доброе утро!
Доброе утро, Липецк!

На календаре 13 мая 2019 года. Сегодня в России День Черноморского флота. Троекратное ура!

День в истории

Что если родиться не просто в мае, а еще и 13 числа – это значит, уж точно человеку маяться всю жизнь, или все предрассудки? Пробежались мы по списку именинников: тут тебе и Деннис Родман, и Маша Распутина, и звезда вампирской саги Роберт Паттинсон. Да ничего, вроде, у людей жизнь складывается, не выглядят неудачниками. Или Стиви Уандер – несмотря на слепоту вон как прославился. 

И космонавт Владимир Джанибеков, дважды Герой Советского Союза, тоже талантливо живет. 

А еще сегодня день рождения у Александра Невского, князя Новгородского, великого князя Киевского, и прославленного полководца. 
Императрица Елизавета Петровна в этот день учредила первый в России банк, а кардинал Ришелье изобрел столовый нож – он так боялся покушения, что приказал закруглить все ножи, которыми он пользовался за столом. Кто с чем в историю вошел. 

Музыкальная пауза

Если бы нам не нужно было работать, мы целыми днями слушали бы музыку. Вот такую, например: 


Транспорт

Как же после длительных выходных не хочется спешить по делам, но будни не ждут. Чтобы не тратить время в дороге - ориентируетесь на интерактивную карту.



Погода

Сегодня синоптики прогнозируют дожди: 13 мая в Липецкой области местами небольшие дожди, местами грозы, утром местами туман. Ветер северный 7-12 м/c, при грозах местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. Давление 752 мм рт. ст. (слабое падение).

Отключения

В связи с проведением плановых работ на сетях и оборудовании АО «ЛГЭК» сегодня с девяти утра до четырех часов дня отключат свет по следующим адресам: 40 лет Октября ул., 11, 13, 33б, 35, 45, 6; В.П. Газина ул., 1, 5, 7, 9; К.С. Константиновой пл., 5, 7; Андрея Смыслова ул., 1, 3; Ушинского ул., 3; Баумана ул., 1Б; Студеновская ул., 195; 40 лет Октября ул., 5, 4, 2; Ушинского ул., 1а, 1, 8; Заводская пл., 4, 2; В.П. Газина ул., 2, 12а; Андрея Смыслова ул., 4а, 4.

С девяти утра до пяти вечера электроэнергия будет отключена на улицах Смоленская, Буденного, Индустриальная, Речная, Садовая, Зоологическая, Полярная и в переулке Рядовой.

Кроме того, с десяти утра до восьми вечера отключат холодную воду на улицах Таежная, Асфальтная, Липецкая, Кибальчича, Привокзальная, в переулке Фруктовый. А с восьми вечера до девяти утра 14 мая без воды останется дом №134/1 по проспекту Победы.





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#Доброе утро!

Комментарии (1)

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Cтас

6 секунд назад
С новым утром друзья!!!!!!!!!! а что там с проспектом победы когда будут закрывать движение?!
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