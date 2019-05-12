Происшествия

56 минут назад

Семейный конфликт закончился поножовщиной

9 1225
#Поножовщина
Семейный конфликт закончился поножовщиной
Как стало известно GOROD48, в доме на ул. Левобережной во время ссоры жена схватилась за нож и трижды ударила мужа. Осознав содеянное, она побежала по соседям с криками, что убила супруга и просьбой вызвать "скорую помощь". Соседи вызвали медиков и полицию.

К моменту прибытия полиции квартира оказалась закрытой, но им удалось попасть внутрь и передать мужчину врачам. Пострадавший был госпитализирован.
9 1225
#Поножовщина

Комментарии (9)

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1

4 минуты назад
все по понятиям герла сделала. На сходке стороны не пришли к конценсусу и базар не получился, кто будет крышевать толчок.
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Нарк

4 минуты назад
Махнатку налево и право раздаёт а потом скандал.
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.

6 минут назад
Опять многодетная счастливая семья, Где ты про многодетность узрил?Мерещится уже везде.Это фобия.Лечится надо.
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ГОСТЬ

16 минут назад
РS., Делала до пяти? .....воооо, в том то и вопрос, и где тот свидетель с балкона, раз разбойники уехали, что не спустился помочь?
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Быдлячий город

22 минуты назад
Бабы суки стали пить больше мужиков вот и хвотаются за ножи .
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Гость

30 минут назад
Город липецк токсичен для проживания, Припять 2, добро пожаловать хохлы
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Ксю

31 минуту назад
Представляю как он её достал ! Несчастная женщина ...
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Да,уж,

40 минут назад
Раньше там Шрэк участковым был.
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Опять многодетная счастливая семья

42 минуты назад
Резвится?
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