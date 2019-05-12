Семейный конфликт закончился поножовщиной

Как стало известно GOROD48, в доме на ул. Левобережной во время ссоры жена схватилась за нож и трижды ударила мужа. Осознав содеянное, она побежала по соседям с криками, что убила супруга и просьбой вызвать "скорую помощь". Соседи вызвали медиков и полицию.



К моменту прибытия полиции квартира оказалась закрытой, но им удалось попасть внутрь и передать мужчину врачам. Пострадавший был госпитализирован.