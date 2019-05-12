Происшествия
56 минут назад
Семейный конфликт закончился поножовщиной
9 1225
Как стало известно GOROD48, в доме на ул. Левобережной во время ссоры жена схватилась за нож и трижды ударила мужа. Осознав содеянное, она побежала по соседям с криками, что убила супруга и просьбой вызвать "скорую помощь". Соседи вызвали медиков и полицию.
К моменту прибытия полиции квартира оказалась закрытой, но им удалось попасть внутрь и передать мужчину врачам. Пострадавший был госпитализирован.
К моменту прибытия полиции квартира оказалась закрытой, но им удалось попасть внутрь и передать мужчину врачам. Пострадавший был госпитализирован.
9 1225
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Нарк
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ГОСТЬ
Быдлячий город
Гость
Ксю
Да,уж,
Опять многодетная счастливая семья