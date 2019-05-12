Общество
18 минут назад
Тербунский интернат получил спортинвентарь от Кадырова
Дети выразили желание встретится с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым
Как сообщает на страничке представительства Главы Чеченской Республики в Липецкой области в Инстаграм, коллектив представительства посетил специальную школу – интернат села Вторые Тербуны.
Региональный общественный фонд имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова руководителем которого является Аймани Несиевна, воспитанникам интерната был подарен спортивный инвентарь.
"Директор интерната - Демидов Сергей Николаевич, в компании воспитанников провел нам экскурсию по школе.
После выступления Руководителя Представительства Главы Чеченской Республики в Липецкой области, Хакимова Адама Салаудиновича, компания мальчишек окружила его и не отпускала, задавая вопросы, из которых мы узнали, что Рамзан Ахматович является их кумиром. Ребята, увлеченные спортом, рассказали, что они с большим интересом следят за достижениями чеченских спортсменов и выказали огромное желание на личное знакомство с Главой Чеченской Республики, Героем России Кадыровым Рамзаном Ахматовичем.
Теперь нам предстоит подумать, как осуществить еще одну мечту юных спортсменов", сообщает представительство Чеченской республики в Липецкой области.
Фото: capost.media
Региональный общественный фонд имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова руководителем которого является Аймани Несиевна, воспитанникам интерната был подарен спортивный инвентарь.
"Директор интерната - Демидов Сергей Николаевич, в компании воспитанников провел нам экскурсию по школе.
После выступления Руководителя Представительства Главы Чеченской Республики в Липецкой области, Хакимова Адама Салаудиновича, компания мальчишек окружила его и не отпускала, задавая вопросы, из которых мы узнали, что Рамзан Ахматович является их кумиром. Ребята, увлеченные спортом, рассказали, что они с большим интересом следят за достижениями чеченских спортсменов и выказали огромное желание на личное знакомство с Главой Чеченской Республики, Героем России Кадыровым Рамзаном Ахматовичем.
Теперь нам предстоит подумать, как осуществить еще одну мечту юных спортсменов", сообщает представительство Чеченской республики в Липецкой области.
Фото: capost.media
Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.