Общество

18 минут назад

Тербунский интернат получил спортинвентарь от Кадырова

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#помощь #Кадыров
Тербунский интернат получил спортинвентарь от Кадырова

Дети выразили желание встретится с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым

Как сообщает на страничке  представительства Главы Чеченской Республики в Липецкой области в Инстаграм, коллектив представительства посетил специальную школу – интернат села Вторые Тербуны.

Региональный общественный фонд имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова руководителем которого является Аймани Несиевна, воспитанникам интерната был подарен спортивный инвентарь. 

"Директор интерната - Демидов Сергей Николаевич, в компании воспитанников провел нам экскурсию по школе.
После выступления Руководителя Представительства Главы Чеченской Республики в Липецкой области, Хакимова Адама Салаудиновича, компания мальчишек окружила его и не отпускала, задавая вопросы, из которых мы узнали, что Рамзан Ахматович является их кумиром. Ребята, увлеченные спортом, рассказали, что они с большим интересом следят за достижениями чеченских спортсменов и выказали огромное желание на личное знакомство с Главой Чеченской Республики, Героем России Кадыровым Рамзаном Ахматовичем.

Теперь нам предстоит подумать, как осуществить еще одну мечту юных спортсменов", сообщает представительство Чеченской республики в Липецкой области.

Фото: capost.media
83
#помощь #Кадыров

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