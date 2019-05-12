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В Москве отставного офицера с плакатом задержали в седьмой раз
В центре Москвы около здания администрации президента вновь задержали отставного майора ракетных войск Владимира Скубака, который вышел на одиночный пикет с плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка»
«Меня задержали, я якобы толкнул женщину в потасовке, но ничего подобного не было. Отвезли в ОВД „Китай-город“, пока ничего не предъявляют, держат в отделении. Там давка такая была, все друг друга толкали. Один из SERВовцев пытался сорвать плакат. Это провокация», — заявил офицер.
11 мая на Скубака составили протокол о нарушении правил проведения акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП). Его задержали с тем же плакатом «Меня обманул Путин. Голодовка» во время пикета у здания администрации президента. Во время акции к нему подошли две женщины, одна из которых развернула плакат «Остановим пятую колонну», сообщало издание «ОВД-Инфо». Офицер вызвал полицейских, чтобы пожаловаться на воспрепятствование проведению акции. Правоохранители задержали Скубака и женщину с плакатом и доставили их в ОВД «Китай-город».
До этого Владимира Скубака задерживали во время таких же одиночных пикетов 29 и 30 апреля, а также 6, 8 и 9 мая.
По словам Скубака, он устраивает пикеты из-за того, что перед увольнением ему не выплатили положенную по закону субсидию на жилье. Причиной увольнения стала его самовольная поездка за сыном бывшей жены, которого та оставила в украинском детском доме. После возвращения Скубак остался без квартиры и без субсидий.
По данным СМИ, отставной офицер держит голодовку уже более 18 дней. По информации «Медиазоны», ранее на него также составляли протоколы о незаконном ношении военной формы и по статье о мелком хулиганстве.