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сегодня, 13:51

Спасатели предупреждают о грозе и сильном ветре

12 1033
#штормовое предупреждение
Спасатели предупреждают о грозе и сильном ветре

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18.00 12 мая по 18.00 13 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия: облачная с прояснениями погода, ночью кратковременные дожди, в отдельных районах небольшие. Днем местами небольшие дожди, местами грозы, ночью и утром местами туман.

Ветер северный 7-12 м/с, при грозах местами порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью  9-14, днем 21-26 градусов тепла, сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.
12 1033
#штормовое предупреждение

Комментарии (12)

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Алкан сокольский

1 минуту назад
Алкан с пятнадцатого. Гисметео ..издит как МЧС.
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Алкану с пятнадцатого

3 минуты назад
НА сайте гисметео - осадки на карте, в Липецке сейчас дождь идет.
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Алкан с пятнадцатого

7 минут назад
Заходите на сайт гисметео. Открывайте - осадки на карте и смотрите прогноз на ближайшие два часа. Доступно и понятно без радиолюбителей.
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гость

14 минут назад
Сенсей, смени ник клоун интернетный!
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лесник

25 минут назад
Снежку бы. А то отвыкли от прохлады.
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Кекс

38 минут назад
Где Радиолюбитель?
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Галина

48 минут назад
РАДИОЛЮБИТЕЛЬ , 123,скажите пожалуйста,что ждать в Грязях? Одолел этот МЧС.
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Ttt

48 минут назад
Радиолюбитель, ты как там после праздников? Твой прогноз ждём.
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Александр Баранов

55 минут назад
Брехня
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Сенсей

сегодня, 14:04
Матч, пьянь, разомни пузо болельщик диванный)
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