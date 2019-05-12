Спасатели предупреждают о грозе и сильном ветре

Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду

По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18.00 12 мая по 18.00 13 мая ожидаются неблагоприятные метеоусловия: облачная с прояснениями погода, ночью кратковременные дожди, в отдельных районах небольшие. Днем местами небольшие дожди, местами грозы, ночью и утром местами туман.



Ветер северный 7-12 м/с, при грозах местами порывы до 15-20 м/с.



Температура ночью 9-14, днем 21-26 градусов тепла, сообщает ГУ МЧС России по Липецкой области.