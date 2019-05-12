В мире

сегодня, 12:09

В Арабских Эмиратах гремят взрывы на нефтяных танкерах

151

В данный момент 7 танкеров горят

Взрывы произошли на как минимум семи нефтяных танкерах в порту Фуджейра на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen в воскресенье, 12 мая.

«Мощные взрывы прогремели в порту Фуджейра. Взрывы были мощными и последовательными, они прогремели с 4:00 до 7:00», — цитирует сообщение телеканала агентство «РИА Новости».

В настоящий момент от семи до десяти нефтяных танкеров охвачены огнем.

Отмечается, что очевидцы сообщали о нескольких американских и французских военных самолетах в небе над портом.

Причины взрыва в настоящее время не установлены. Информация о пострадавших уточняется, пишут "Известия".
151

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Архитекторы предложили разбить огород для нуждающихся на крыше Нотр-Дама
Архитекторы предложили разбить огород для нуждающихся на крыше Нотр-Дама

сегодня, 09:23

В мире
Советник Зеленского заявил о сохранении курса по «войне с Россией»
Советник Зеленского заявил о сохранении курса по «войне с Россией»

сегодня, 09:15

В мире
Украинские солдаты в ДНР отказались выполнять приказ и застрелили командира
Украинские солдаты в ДНР отказались выполнять приказ и застрелили командира

сегодня, 09:10

В мире
В Литве проходят президентские выборы
В Литве проходят президентские выборы

сегодня, 09:04

В мире
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

сегодня, 09:02

В мире
Принц Гарри показал наследника
#принц Гарри #Меган Маркл
Принц Гарри показал наследника

08.05.2019 15:36

В мире