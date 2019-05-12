Происшествия

44 минуты назад

Липанин погиб в ДТП в Воронеже

9 794
#дтп
1
Липанин погиб в ДТП в Воронеже

Столкновение попало на видео

Накануне в  05.50 часов у одного из домов по ул. 9 Января Воронежа, по предварительным данным, 28-летний житель Липецкой области, водитель  автомобиля «Фольксваген-Пассат», двигаясь по ул. 9 Января со стороны ул. Антонова-Овсеенко в сторону ул. проспект Труда, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Газель», под управлением 47-летнего жителя областного центра, который двигался по ул. Машиностроителей со стороны ул. Солнечной в сторону ул. Космонавтов.

В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомобиля «Газель» с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение, сообщили в ГУМВД Воронежа.

Момент столкновения попал на видео. "Фольксваген" врезался в ГАЗель на огромной скорости, разорвав грузовичок пополам.


9 794
#дтп
1

Комментарии (9)

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Сиди дома косячь

1 минуту назад
гость, а другого захер гробить ???
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Жека

5 минут назад
Видел последствия буквально через час проезжал там ужас
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петрушка

7 минут назад
И. не только у себя гибни (если малохольный), но и в единственном числе.
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гость

9 минут назад
Дебилу-защитничку, олень ты педальный!Может человеку плохо стало за рулём не думал об этом придурок?
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Лип

16 минут назад
Жесть.как газелист жив остался.что в голове было?кайфушки?
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Дебилу-защитничку

18 минут назад
гость, коль собрался гибнуть--гибни у себя !
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гость

23 минуты назад
Наш пострел, ты дебил.Человек погиб,а ты юморишь гнида!
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МИРОТВОРЕЦ

28 минут назад
не тот Квят на формуле бомбит
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Наш пострел

31 минуту назад
везде поспел.
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