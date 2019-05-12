Липанин погиб в ДТП в Воронеже

Столкновение попало на видео

Накануне в 05.50 часов у одного из домов по ул. 9 Января Воронежа, по предварительным данным, 28-летний житель Липецкой области, водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат», двигаясь по ул. 9 Января со стороны ул. Антонова-Овсеенко в сторону ул. проспект Труда, проехав на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем «Газель», под управлением 47-летнего жителя областного центра, который двигался по ул. Машиностроителей со стороны ул. Солнечной в сторону ул. Космонавтов.В результате ДТП водитель автомобиля «Фольксваген-Пассат» скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, водитель автомобиля «Газель» с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение, сообщили в ГУМВД Воронежа.Момент столкновения попал на видео. "Фольксваген" врезался в ГАЗель на огромной скорости, разорвав грузовичок пополам.