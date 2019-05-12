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Названа основная причина гибели пассажиров в хвосте горящего SSJ-100

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Следствие пришло к предварительному выводу, что пассажиры, которые покидали загоревшийся после посадки самолет Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево с ручной кладью, не мешали общей эвакуации людей. Находившиеся в хвосте люди погибли из-за сильного пожара, передает РБК со ссылкой на источник. 

Некоторые ранее были уверены, что жертв катастрофы было так много из-за того, что часть пассажиров забирала свои вещи с полок, задерживая остальных. 

Пассажиры в основном погибли в своих креслах из-за сильного пожара, его особенностью стала "высокая температура горения топлива и элементов фюзеляжа "со сквозным прогоранием и распространением пламени в пассажирский салон". 

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" SSJ-100 совершил аварийную посадку в Шереметьево, при посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Самолет быстро охватило пламя. На борту находилось 78 человек, 41 из них погиб. 

В качестве основных версий катастрофы — недостаточная квалификация летчиков, диспетчеров и сотрудников, проводивших осмотр самолета, а также неисправность воздушного судна и метеоусловия, сообщает РЕН-ТВ.
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