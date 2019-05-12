В РФ вступили в силу первые поправки в закон о госзакупках

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет быстрее рассматривать заявления о внесении сведений о поставщиках товаров, работ и услуг в реестр недобросовестных поставщиков. Сокращение сроков предусмотрено поправками в закон о контрактной системе. Они были приняты в апреле и частично вступают в силу сегодня, 12 мая.





Обжаловать действия заказчика по новым правилам также можно будет в течение пяти дней с момента публикации протокола рассмотрения заявок или итогового протокола. Раньше срок был вдвое больше.



Поправки наделяют Министерство финансов РФ полномочиями по разработке типовых контрактов, типовых условий контрактов, если этого не сделали профильные ведомства.



У правительства появляется обязанность утверждать порядок установления требований к формированию и размещению информации и документов в Единой информационной системе (ЕИС) госзакупок на электронных площадках.



Кроме того, поправки отодвигают запуск государственной информационной системы "Независимый регистратор", которая должна будет фиксировать все действия участников контрактной системы в ЕИС, на 1 января 2020 года. Ранее предполагалось, что она начнет работать в октябре 2019 года, сообщает



В реестр недобросовестных поставщиков включаются сведения об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением ими условий контрактов. На рассмотрение заявления о внесении сведений о поставщике в реестр недобросовестных поставщиков теперь отводится пять дней вместо десяти.Обжаловать действия заказчика по новым правилам также можно будет в течение пяти дней с момента публикации протокола рассмотрения заявок или итогового протокола. Раньше срок был вдвое больше.Поправки наделяют Министерство финансов РФ полномочиями по разработке типовых контрактов, типовых условий контрактов, если этого не сделали профильные ведомства.У правительства появляется обязанность утверждать порядок установления требований к формированию и размещению информации и документов в Единой информационной системе (ЕИС) госзакупок на электронных площадках.Кроме того, поправки отодвигают запуск государственной информационной системы "Независимый регистратор", которая должна будет фиксировать все действия участников контрактной системы в ЕИС, на 1 января 2020 года. Ранее предполагалось, что она начнет работать в октябре 2019 года, сообщает rg.ru