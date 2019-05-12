В мире

сегодня, 09:10

Украинские солдаты в ДНР отказались выполнять приказ и застрелили командира

171

Украинские военнослужащие в Донбассе отказались идти на боевую операцию в составе диверсионно-разведывательной группы на территорию ДНР и застрелили своего командира, который угрозами пытался заставить их выполнить приказ.

По словам официального представителя оперативного командования ДНР Даниила Безсонова, офицеру 88-го батальона 35-й бригады капитану Голику было приказано осуществить боевую вылазку, но его подчиненные отказались это делать, мотивируя это результатом прошлой провальной вылазки и потерей личного состава, передает РИА Новости.

И в ходе словесной перепалки, после того как капитан перешел к угрозам военным трибуналом и тюремным заключением, один военнослужащий выстрелил в своего командира из автомата. Впоследствии смерть капитана была представлена как боевая потеря в результате обстрелов со стороны ДНР.

Накануне в Донецкой и Луганской народных республиках отметили пятилетнюю годовщину референдумов о независимости. В столице ДНР в праздничном митинге участвовали около 40 тысяч человек.

Как заявил полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов, киевская "партия войны" не оставила жителям Донецка и Луганска другого выбора, кроме самостоятельности и самозащиты, и никакой капитуляции Донецка и Луганска "не будет и быть не может".

Разрешение конфликта на Украине и нормализация отношений киевских властей и народных республик, по его словам, возможны только в ходе прямого диалога между Киевом и Донбассом, сообщают Вести.ру.

171

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Архитекторы предложили разбить огород для нуждающихся на крыше Нотр-Дама
Архитекторы предложили разбить огород для нуждающихся на крыше Нотр-Дама

сегодня, 09:23

В мире
Советник Зеленского заявил о сохранении курса по «войне с Россией»
Советник Зеленского заявил о сохранении курса по «войне с Россией»

сегодня, 09:15

В мире
В Литве проходят президентские выборы
В Литве проходят президентские выборы

сегодня, 09:04

В мире
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян

сегодня, 09:02

В мире
Принц Гарри показал наследника
#принц Гарри #Меган Маркл
Принц Гарри показал наследника

08.05.2019 15:36

В мире
Папа Римский подтвердил свое желание приехать в Россию
Папа Римский подтвердил свое желание приехать в Россию

05.05.2019 12:53

В мире